« تنمية المجتمع» فعاليات احتفالية لمدة أسبوع

المصدر: دبي - البيان

شاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في عدد من الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس 2021، وجاءت هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» الذي جاء تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»، وتعزيزاً لمستهدفات رؤية مئوية الإمارات 2071 في إطار السعي لتجسيد مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً وانسجاماً وإنجازاً وتفوّقاً.

وتضمنت فعاليات الوزارة التي امتدت طوال أسبوع احتفالاً بهذه المناسبة، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «سيدات ريادة المستقبل» بمشاركة نخبة من رائدات النجاح والأعمال من الشخصيات الإماراتية المتميزة في مجالها، وبحضور العشرات من الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة في مشروع «الصنعة»، إضافة إلى دورة تدريبية افتراضية لتنسيق الزهور، ومسابقة تثقيفية عن المرأة الإماراتية، وقد تم توزيع قسائم حسوم إلكترونية وهدايا وجوائز قيّمة على جميع الموظفات في الوزارة ومراكزها الخارجية.

وفي افتتاح الجلسة الحوارية، أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية تخصّ المرأة وتعمّ الجميع، وفيها نستذكر كل عام أسمى الجهود الداعمة للمرأة من قيادة الدولة، وأعظم الإنجازات التي تهديها لنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» داعمة المرأة الإماراتية بلا حدود.

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