50 % من إجمالي أوقاف دبي بمساهمة نسائية

المصدر: دبي - البيان

أفادت مؤسسة الأوقاف شؤون القصر بدبي أن مشاركة المرأة في أوقاف المؤسسة بلغت 50% من إجمالي نسبة المساهمين، فيما يزيد عدد الأوقاف التي قدمتها النساء على 92 وقفاً، خلال 15 عاماً. وشهدت المؤسسة ارتفاعاً في مساهمة المرأة في الوقف خلال العامين الماضيين، وتوزعت الأوقاف التي شاركت بها المرأة على الأبنية والمحلات الوقفية، والفلل السكنية والأراضي الوقفية، بالإضافة إلى الأوقاف المالية والأسهم.

وتم تخصيص ريع الأوقاف لرعاية شؤون المساجد، ولمصرف البر والتقوى .

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بدورها قالت الواقفة الدكتورة لطيفة عبدالله النعيمي: إنها تشجع النساء في الإمارات على المشاركة في المشروعات الوقفية كل على قدر استطاعتها، لما له من أثر طيب في النفوس وكذلك على الآخرين، ولما يحققه الوقف والعمل الخيري من أثر إيجابي مستدام في المجتمع. وأشادت النعيمي بدور مؤسسة الأوقاف واحترافية العاملين فيها من خلال تسجيل الأوقاف بسهولة ويسر خلال مدة لا تزيد على يومين، داعية الجميع إلى زيارة المؤسسة والتعرف على مشروعاتها الوقفية المتعددة التي تسهم في رعاية الأيتام وتوفير العلاج للمرضى ودعم الطلبة غير القادرين لاستكمال دراستهم ورعاية شؤون المساجد وغيرها من أعمال البر.

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