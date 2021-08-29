مسؤولون في دبي: ابنة الإمارات علامة فارقة في رحلة التنمية

المصدر: دبي - وام

أكد مسؤولون أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يختصر قائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة، لأن ابنة الإمارات كانت وستظل علامة فارقة في رحلة التنمية والحضارة مضيفين إن المرأة الإماراتية أصبحت في ظل القيادة الرشيدة نموذجاً عالمياً رائداً للمرأة العصرية المبدعة والقادرة على المساهمة الجادة في تنمية ونهضة المجتمع.

شريك فاعل

قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المرأة شريك فاعل في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثبتت من خلال التجارب أنها نموذج يحتذى به في إرساء منظومة التغيير والتطوير في جميع القطاعات مع الاحتفاظ بهويتها وتراثها ومبادئ دينها الحنيف، وهو ما يعد مدعاة للفخر لنا جميعاً، حين نتشارك معها الإنجاز بكل كفاءة واقتدار.

تأهيل وتمكين

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الإمارات قدمت كل سبل الدعم والرعاية للمرأة من أجل تمكينها وتأهيلها للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة من خلال حلول مبتكرة قادرة على إحداث أثر إيجابي في كل مجالات الحياة.

وأضاف أحرزت المرأة الإماراتية تقدماً كبيراً على المستويات كافة في ظل رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي ساهمت في الارتقاء بدور المرأة في المجتمع ومساعدتها على بذل الجهد والعطاء من أجل أبنائها وأبناء وطنها.

نموذج ريادي

أكدت شيخة سعيد المنصوري المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المرأة الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى به وعنصراً ريادياً فاعلاً ومساهماً في عجلة التنمية والنهضة في البلاد. ووجهت خالص التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الداعم والراعي الأول للنساء في جميع المجالات.

حضارة وإبداع

قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية بدبي «إننا وفي غمرة احتفالاتنا بيوم الحصاد النسائي في إمارات السلام والمحبة لا بد من أن نترحم على روح فقيد الأمة والوطن حكيم العرب زايد الخير طيب الله ثراه والذي أرسى قواعد وأسس التمكين للمرأة الإماراتية إنه صاحب الفضل بعد الله والدعم والمساندة حتى تبوأت المرأة في بلادنا الحبيبة قمة الهرم الحضاري والإبداعي في نواحي الحياة كافة».

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