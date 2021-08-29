«صحة دبي» تطلق برنامج «رائدات» في الرعاية الصحية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، البرنامج التدريبي والتأهيلي «رائدات»، الذي يستهدف تعزيز سياسة التوطين، التي تمضي فيها الهيئة في صفوف جميع العاملين والمنتسبين للقطاع الصحي في دبي من الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية والإدارية.

يركز البرنامج على تمكين المواطنات- على وجه التحديد- من العمل في مجال الرعاية الصحية، وتوفير كل السبل التي تدعم توجهاتهن إلى هذا المجال الحيوي، بداية من مرحلة الاستقطاب، التي تستهدف المواطنات من سن 12 عاماً، إلى مرحلة التوظيف المدعومة ببرامج الإعداد المستمر، وحتى سن التقاعد.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف يوم 28 من أغسطس من كل عام.

وفي مستهل إطلاقه للبرنامج، رفع عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أسمى آيات الشكر إلى القيادة على ما تجده المرأة الإماراتية من رعاية كريمة، مكنتها من تولي مختلف المسؤوليات والمناصب.

وقال: إن البرنامج التدريبي «رائدات» الذي تتبنى الهيئة تنفيذه، يتكامل في فكرته وأهدافه مع الكثير من البرامج المتنوعة التي تنفذها مؤسسات الدولة .

استقطاب

من جانبها قالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، إن فكرة برنامج «رائدات» تقوم على فتح المجال أمام المواطنات للانضمام إلى القطاع الصحي، سواء كان ذلك في وظائف طبية أو طبية مساندة أو فنية أو إدارية.

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