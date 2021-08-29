«التغير المناخي» تناقش تعزيز مرونة واستدامة سلاسل توريد الغذاء

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة آليات تعزيز مرونة واستدامة سلاسل توريد الغذاء وبالأخص الثروة الحيوانية، بما يواكب استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة الغذاء في دولة الإمارات مع مسؤولي شركة «المواشي».

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الميدانية لمجمع الشركة في جبل علي في إمارة دبي، واطلع خلالها على الأنظمة التقنية والنظم التكنولوجية التي تطبقها الشركة في عمليات استقبال إرساليات الثروة الحيوانية وتوزيعها على المزرعة ومعايير أمن وسلامة الغذاء المطبقة في مسلخ الشركة وأنظمة التخزين والتبريد وتجهيز اللحوم.

وتأتي زيارة معاليه ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات، والاطلاع المباشر على أهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاعات المتعقلة بالغذاء للعمل على معالجتها بما يضمن تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد المحلية والخارجية.

واستعرض معاليه خلال الزيارة أهم عمليات وإجراءات تطوير منظومة الخدمات المقدمة لحركة استيراد الغذاء في منافذ الدولة التي تطبقها خلال الفترة الماضية والتي تتضمن توفير باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتعقلة باعتماد وحجر وفحص الإرساليات والإفراج عنها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، وتعزيز كفاءة وعدد الكادر الفني في مراكز الفحص، بما يضمن استيعاب أحجام أكبر من الإرساليات الوارد للدولة وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالفحص والإفراج عنها.

وشملت جولة معاليه تفقد كافة مرافق مجمع الشركة والتي تشمل المزرعة والمسلخ ومخازن التبريد وغرفة تجهيز اللحوم.

سلسلة التوريد

وقدم المدير التنفيذي لشركة المواشي بالوكالة حسام أسامة سرحان شرحاً تفصيلياً لمعالي الدكتور بلحيف النعيمي عن سلسلة التوريد المتكاملة والتي تديرها الشركة بالكامل بدءاً من بلد المصدر وحتى المستهلك الأخير.

الطاقة الاستيعابية

يصل الحجم الإجمالي للطاقة الاستيعابية لمرافق الشركة إلى 60,000 خروف و1,000 رأس من الأبقار، وهي حمولة باخرة عملاقة بالكامل، وتعمل الشركة على تجهيز وتوريد اللحوم للمستهلكين عبر معارض البيع التابعة لها أو من خلال التطبيق الذكي «المواشي»، والذي يعد الأول من نوعه وتم إطلاقه في دبي خلال معرض الأعلاف في سبتمبر 2016.

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