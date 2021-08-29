«الأعلى لشؤون الأسرة» يشيد بإنجازات الشيخة جواهر على صعيد دعم قضايا اللاجئين

المصدر: الشارقة - وام

أكدت إيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن تجديد اللقب لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، كونها مناصرة بارزة للاجئين للمرة الخامسة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هو استحقاق جديد يضاف إلى سجل سموها الحافل بالإنجازات على صعيد العطاءات الإنسانية والاجتماعية، وتكريم عالمي للجهود الإنسانية الاستثنائية، التي تبذلها سموها في دعم قضايا اللاجئين ورعايتهم حول العالم، ومساهمتها في تسليط الضوء على معاناتهم، واهتمامها بإطلاق المبادرات الرامية إلى رفع مستوى الوعي بقضايا اللاجئين وحشد الموارد لتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

مسيرة

وأشارت إيمان راشد سيف إلى أن هذه المناسبة تمثل تجسيداً حقيقاً للمسيرة الإنسانية لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صاحبة «القلب الكبير»، التي شملت بعطفها آلاف الأطفال اللاجئين المحرومين من أبسط مقومات الحياة، وبذلت أقصى جهودها لتخفيف معاناة اللاجئين والمحتاجين، الذين جارت عليهم ظروف الحياة، واشتد عليهم الفقر والجوع والمرض.

وقالت: إن إمارة الشارقة أيقونة العطاء الإنساني ومركز للعمل الخيري في العالم، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في مساعدة المنكوبين، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حرص على دعم وتعزيز الجهود الإنسانية، وإطلاق المبادرات والبرامج الخيرية في مختلف بقاع الأرض.

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