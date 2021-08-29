شما آل نهيان تتسلم بطاقة عضوية اتحاد المبدعين العرب

المصدر: جنيف - وام

تسلمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بطاقة عضوية اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتسلَّمتها في شهرِ يوليو 2021 تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات خلال أعوام كثيرة، قضتها في خدمة المجتمع والثقافة ودعم العلم وأهله، وكونها نموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية المبدعة وذلك خلال زيارتها، أمس، مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، والتي جاءت مواكبة للاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وكان في استقبال الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وفد من مقر الأمم المتحدة، الذي احتفى بزيارتها، وعبروا عن تقديرهم لمسيرة عطائها نموذجاً للمرأة الإماراتية، التي تعبر بصورة واضحة عما وصلت إليه المرأة الإماراتية من رقي وتقدم وتطور ومواكبة للعصر الحديث.

وقد عبَّرَ رئيس الاتحاد الدكتور أحمد نور عن بالغ سعادته بانضمام الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عضواً في اتحاد المبدعين العرب، لتكون في الصفوف الأولى للمبدعين العرب، لافتاً إلى بصمتها الإبداعية الخاصة خليجياً وعربياً ودولياً.

فيما أعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن تقديرها لدور اتحاد المبدعين العرب في دعم العمل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات العربية.

تقدير

عبرت الشيخة شما عن تقديرها وعميق امتنانها لاستقبال وترحيب المسؤولين بها، كما تحدثت عن الدور الكبير، الذي تقوم به الأمم المتحدة وخصوصاً في المجال الإنساني والثقافي، من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها والمعنية بالشؤون الإنسانية والثقافية وخصوصاً منظمة اليونيسكو، التي تقدم جهوداً كبيرة في المجال الثقافي، والحفاظ على التراث الإنساني.

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