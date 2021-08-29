ميثاء بنت أحمد آل نهيان: توجيهات «أم الإمارات» سر النجاح

المصدر: ‏أبوظبي ـ البيان

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية تمكنت من إنجاز الريادة العالمية وتبوؤ مكانة مرموقة في العديد من القطاعات والمجالات، بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث تمثل سموها قدوة ملهمة لبنات الإمارات، اللواتي يسرن على نهجها الحكيم نحو اعتلاء منصات التميز، وبتوجيهاتها ينطلقن نحو آفاق من النجاحات المتواصلة.

‏وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: تعد دولة الإمارات مثالاً مشرقاً في التوازن بين الجنسين، عبر نهج تمكين المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رؤى القيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ، بما تمتلكه المرأة الإماراتية من مهارات وكفاءات في العديد من المجالات، وهو الأمر الذي برهنت عليه ميادين العمل، من خلال الدور الفاعل للمرأة الإماراتية وتحليها بالإخلاص والتفاني في العمل، واتصافها بالإرادة وتحمل المسؤولية، بما أسهم في تعزيز منجزات دولة الإمارات ونجاحاتها على مختلف الأصعدة.

مكانة

ظلت المرأة الإماراتية تحظى بمكانة مجتمعية بارزة، فهي من خرجت أجيالاً من أبناء الوطن المخلصين والذين انخرطوا في خدمة الوطن في مختلف المجالات، وهي من حافظت على استقرار الأسرة بحرصها واهتمامها بترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة والتمسك بالموروث الإماراتي، وهي من شاركت جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل في قصّة نجاح دولة الإمارات ومحطاتها التنموية المختلفة، فكانت خير الشريك والرفيق والزميل في مسار نهضة الدولة وتطورها.

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