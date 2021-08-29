«ساكسو بنك»: 200 % نمو المستثمرات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن تسجيل نمو بواقع 200% على أساس سنوي في أعداد السيدات اللاتي دخلن قطاع الاستثمار في دولة الإمارات، في زيادة متسقة تنعكس بوضوح في تشكيل السيدات نحو 12% من عملاء ساكسو بنك النشطين في السوق لعام 2021.

ووصلت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، علماً أنها تشكل نسبة 31% من القوى العاملة في الدولة في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تصدرت الإمارات معظم المؤشرات في المنطقة من ناحية مبادرات تحقيق المساواة للمرأة، نتيجةً للعديد من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية. وقالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية للتسويق في ساكسو بنك: «تعكس الزيادة الواضحة في أعداد المستثمرات في دولة الإمارات المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة». وتابعت: «يُعد النمو السنوي في أعداد المستثمرات دليلاً على دعم الإمارات المتواصل للمرأة وتشجيعها في كُل المجالات. ونؤمن دوماً بضرورة ابتكار منصة تدعم عملاءنا وتمنحهم الثقة بقدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. ونحن مسرورون للغاية برؤية هذا النمو المستمر في أعداد السيدات في الاستثمار، ونود أن نُشدد على رسالتنا بأنّ مجال التداول ليس حكراً على الرجال فقط».

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