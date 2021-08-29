محمد بن راشد: عودة بغداد تكتب قصة جديدة في مسيرة الحضارة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عودة بغداد لموقعها الإقليمي والعالمي عودة لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة.

وقال سموه على «تويتر» لمناسبة مشاركته أمس في أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»: «سلام على بغداد المنصور والرشيد.. سلام على بغداد العلم والعزم والحكمة.. سلام على بغداد وعلى كل أوطاني العربية الجميلة».

كما وصف سموه بغداد بـ«عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم.. دار السلام.. بيت حكمة البشر.. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات»، وقال سموه: «رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله.. حفظ الله بغداد.. حفظ الله شعب العراق العظيم». وأكدت الإمارات أمام القمة موقفها الثابت في دعم العراق والوقوف إلى جانبه في كل الخطوات لما فيه مصلحة شعبه.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي ألقى الكلمة، إن قمة بغداد خطوة مهمة على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي، وشدد على أن القيادة الإماراتية ترى أن العراق المستقر والموحد يعزز أركان السلام الإقليمي.



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