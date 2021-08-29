عارف العواني: يوم المرأة الإماراتية.. وسام شرف

المصدر: أبوظبي - وام

عبّر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات على يد المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية مميزة، ومحطة مهمة لتسليط الضوء على إنجازاتها، ووسام شرف للمرأة الإماراتية، وفخر وتكريم وتقدير لها، إذ كانت للمرأة إسهامات كبيرة وكثيرة في آنٍ واحد في مسيرة مجتمع الإمارات عبر العصور، وقال: «بعطائها اللامحدود وإرادتها الصلبة، ودعم القيادة الرشيدة، واستراتيجيات التمكين، تبوأت المرأة أعلى المناصب في جميع المجالات، وأسهمت بفاعلية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث».

وأضاف: «من حق بنت الإمارات أن تفخر بما تحقق لها من إنجازات تنموية غير مسبوقة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما كفل للدولة التربُّع على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقاييس تمكين المرأة».

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