نوال الحوسني: المرأة الإماراتية تكتب قصص النجاح الملهمة كل يوم

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن المرأة الإماراتية تكتب قصص النجاح الملهمة في ميادين العلوم والابتكار والتكنولوجيا، بفضل التمكين الراسخ من القيادة الرشيدة، والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت الدكتورة الحوسني: إن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى في تسريع تبنّي الاستدامة على مستوى الفرد والأسرة، وإنجاح التحول نحو مجتمع المستقبل الذكي القائم على الطاقة النظيفة، واستطاعت خلال 50 عاماً من عمر الاتحاد تحقيق إنجازات تاريخية مشهودة في مجالات التميز العلمي والأبحاث والابتكارات والاختراعات، وتسلمت المناصب القيادية في المؤسسات والشركات والوزارات، ولعبت دورها المأمول في دعم جهود مكافحة التغير المناخي محلياً وعالمياً، وهي اليوم تسهم بدور جوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

ووجهت التهنئة للمرأة الإماراتية في يومها، وهي تلهم بإنجازاتها الملايين في المنطقة والعالم، وتكرّس بحضورها الإيجابي الفاعل في صروح المعرفة والمحافل الإقليمية والدولية ثقافة الإنجاز والإبداع والتميز الراسخة في وجدان الإماراتيين والإماراتيات والواعدة بمستقبل أفضل أكثر استدامة لنا جميعاً ولكوكبنا.

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