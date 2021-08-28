«زايد للأعمال الخيرية والإنسانية»: المرأة الإماراتية صانعة أجيال

المصدر: أبوظبي - وام

رفع حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

ونوّه بما تقدمه سموها لدعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في المجتمع الإماراتي، حيث شجعتها على الالتحاق بالمدارس التعليمية والمعاهد الفنية والجامعات على اختلاف كلياتها العلمية والإنسانية والتطبيقية، وافتتحت المؤسسات والجمعيات لتبث في المرأة الإماراتية روح العمل الاجتماعي والبيئي والتربوي؛ لتكون إلى جانب الرجل عاملة لبناء الوطن.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها على قدر المسؤولية، فهي صانعة لأجيال المستقبل وأبطال الفداء، وقدمت فلذات أكبادها شهداءً للوطن الغالي، وهي شامخة بأبنائها الذين ساهموا بأرواحهم للدفاع عن الإمارات الحبيبة وسيادتها.

وأشاد بما حققته المرأة الإماراتية اليوم فهي المهندسة والطبيبة والقاضية وعضوة في المجلس الوطني ووزيرة، ومستشارة ورائدة فضاء وربان طائرة وبارجة حربية، وأستاذة فاضلة في المحاكم والمنتديات الدولية وسفيرة تمثل وطنها وتحمل رسالته الإنسانية العادلة إلى العالم.

وقال: «هذه هي ابنة الإمارات التي تربت على القيم النبيلة والأصالة العربية الكريمة والأخلاق الحميدة والمحبة والإخلاص الوطني، شهد لها العالم بأسره بإبداعها ونشاطها واجتهادها، وبرعت في الدراسات والبحوث لتواكب نهضة الإمارات التنموية الهائلة التي تتطلع إلى إرساء أقدامها على المريخ».

وأضاف، «إن المرأة الإماراتية اليوم لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الجائحة العالمية «كوفيد 19»، وإنما كانت في طليعة الصف الأول لصدّ هذه الجائحة، وتقديم الجهود المخلصة للمرضى والمسنين لتحدي الوباء بكل ما تستطيع».

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