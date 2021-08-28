أعضاء في الوطني: مسيرة 50 عاماً من العطاء الإنساني

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكد أعضاء في المجلس الوطني أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة مثّلا خريطة طريق ومنهج حياة جعلا ابنة الإمارات تتقلد أعلى المناصب وفي شتى المجالات.

عادّين المناسبة فرصة للاحتفاء بمسيرة 50 عاماً من العطاء الإنساني وقالوا: إن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق إنجازات فارقة على المستويات والمجالات كافة، نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تنظر إلى المرأة أنها شريك محوري في مسيرة التنمية، مشددين أن مسيرة تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وقال ضرار بالهول الفلاسي إن دولة الإمارات سباقة دوماً في تمكين المرأة الإماراتية التي تشغل مناصب مهمة في الدولة وحازت العديد من الإنجازات التي تضع دولة الإمارات في مصاف الدول التي ارتقت بدور المرأة وجعلتها شريكاً استراتيجياً في البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى أم الإمارات التي ساهمت بقوة في رفع عجلة البناء والتنمية للمرأة الإماراتية إذ قامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وهذا ما دعم توجهات الدولة ورفع عزيمة المرأة الإماراتية التي كانت وما زالت أساساً في البناء وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، وذكر أن المرأة الإماراتية امتداد للتطور والحضارة التي تضع لبناتها من الصغر في تربية الأبناء وغرس الولاء والانتماء لديهم ما يعزز حب الوطن والسعي للمحافظة عليه وبنائه.

دور محوري

وقال أسامة الشعفار إن احتفال الإمارات بيوم المرأة، يؤكد دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية التي انطلقت منذ قيام الاتحاد، ويعزز من مكانتها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في شتى المجالات التي خاضتها، ويساهم في ترسيخ استدامة إنجازاتها في مسيرتها المشرفة التي أثرت مختلف القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والرياضية، والصحية، فضلاً عن دورها الرئيس في تماسك النسيج الاجتماعي، وترابط الأسرة الإماراتية، التي تعد العمود الفقري لمجتمعنا، ورافده بالكفاءات الوطنية من الأبناء والبنات الذين سيقودون مستقبل الدولة ويساهمون في مسيرته التنموية المستدامة.

الحاضر والمستقبل

بدورها أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام مناسبة وطنية نحتفي فيها بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات والعطاء الإنساني لبنات الإمارات.

وقالت إن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية ساهما في تبوؤ بنات الإمارات المراكز الريادية وأصبحن نماذج ملهمة وشريكاً فاعلاً في صنع المستقبل.

وتقدمت بالتهنئة إلى القيادة الحكيمة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» صاحبة العطاء الكبير ورائدة تمكين المرأة الإماراتية على ما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة مرموقة عالمياً في مختلف المجالات.

وأضافت إن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية للعام الجاري «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» يجسد طموح بنات الإمارات لصناعة مستقبل مشرق ومزدهر عنوانه الإبداع والابتكار لمواصلة مسيرة الإمارات الحضارية بالمزيد من الإنجازات بما يعزز مكانة الوطن الرائدة عالمياً.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية جزء لا يتجزأ من العمل الوطني المشترك إلى جانب أخيها الرجل وركيزة أساسية في مواجهة الأزمات والذي تجلى في دورها البطولي في مواجهة جائحة «كورونا».

بينما ظهر دورها جلياً في العديد من الإنجازات ومنها مسبار الأمل ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وإكسبو 2020 دبي وغيرها من الإنجازات التي تحققها دولتنا في مختلف المجالات والميادين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز