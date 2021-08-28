قيادات في وطني الإمارات: الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التطور

المصدر: دبي – نورا الأمير

أكدت قيادات نسائية في مؤسسة وطني الإمارات أن المرأة الإماراتية باتت نموذجاً يحتذى في النجاح والتميز والعطاء، وشريكاً فاعلاً في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها دولة الإمارات، مشيرات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية إلى أن ما تحقق يمثل علامة فارقة على كل المستويات والمجالات، ودافعاً قوياً لمواصلة الدرب نحو خمسين عاماً أكثر تميزاً وإبداعاً.

ووجهت القيادات تحية شكر وتقدير إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» بهذه المناسبة، مثمنات دورها المحوري في تمكين المرأة وتقلدها مناصب قيادية مهمة، كما وجهن التهنئة إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تعد صورة ناصعة للمرأة الإماراتية المعطاءة.

وعبّرت تميمة محمد النيسر إدارة الأنشطة الوطنية بمؤسسة وطني الإمارات عن اعتزازها بالقيادة الحكيمة التي أولت المرأة الإماراتية دوراً مهماً في جميع المجالات لتثبت خلال خمسين عاماً من العطاء والبناء والتنمية أنها ذات مكانة مرموقة وجهودها كبيرة استطاعت من خلالها أن تضع بصمتها بكل اعتزاز وفخر بانتظار اعتمادها.

وقالت عفراء عبد الرحمن بن فارس تنفيذي رئيسي التسويق والشراكات: «ساهمت المرأة الإماراتية بكل فخر في مسيرة النجاح الإماراتي، لذا يحق لها أن تفخر بما قدمته من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والذي جعل منها شريكاً أساسياً في عملية البناء والتطوير، إلى جانب دورها المهم والأساسي في صناعة أجيال محبة لوطنها ولديها مفاهيم قيم الولاء والانتماء للوطن». موجهة تحية تقدير إلى المرأة الإماراتية في أي موقع كانت.

وترى ميرة بن تميم المهيري تنفيذي رئيسي السعادة الوظيفية أنه يحق للمرأة الإماراتية أن تفتخر بتاريخها الطويل من العمل الجاد والمبدع، مضيفة إنها مرت بمراحل كان منها التأسيس والبناء، ووصلت اليوم بفضل قيادتنا الرشيدة إلى التمكين، فنراها اليوم علامة ناصعة لها دورها في المجتمع ولها بصمتها في خدمة وطنها.

ووصفت ميثاء أحمد الطاير تنفيذي رئيسي بحوث علمي المرأة الإماراتية بأنها قوية وملهمة ومثقفة، ودائماً تسعى لتثبت نفسها أمام الآخرين، حيث إنها تفتخر بنجاحاتها وتتحدى الصعاب للوصول إلى غاياتها وطموحاتها.

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