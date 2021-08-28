السفير التونسي يزور «تريندز» ويشيد بأنشطته البحثية والعلمية

المصدر: دبي - البيان

أشاد معز بنميم، سفير جمهورية تونس لدى دولة الإمارات، بأنشطة مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والعلمية، وبمستوى إصداراته.

جاء ذلك خلال زيارته لـ«تريندز» ولقائه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز».

وأكد السفير أهمية التعاون البحثي والعلمي بين مركز «تريندز» ومراكز البحوث والدراسات في تونس، وعرض تقديم المساعدة في تسهيل إبرام اتفاقيات تعاون بحثي بين تريندز والمراكز البحثية بجمهورية تونس من أجل تبادل المعرفة ودعم الجهود العلمية الداعمة لبناء علاقات دولية صحيحة. ورحب بفكرة تعاون المركز مع عدد من الباحثين والخبراء التونسيين الذين نشروا بعض إصداراتهم لدى تريندز.

كما قدم السفير شرحاً توضيحياً لباحثي تريندز حول الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية كانت ضرورية لمواجهة خطر يهدد الدولة التونسية ومعالجة الفشل في مواجهة الأزمات الوطنية وخاصة أزمة انتشار وباء «كوفيد 19».

وأكد أن هذه القرارات كرست استقرار الدولة التونسية ومؤسساتها، وإعادة السيادة للشعب التونسي. وأشاد السفير التونسي لدى الدولة بعلاقات تونس ودولة الإمارات التاريخية والقوية، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيزها في كافة المجالات.

من جانبه رحب الدكتور محمد العلي بالسفير التونسي، وقدم له عرضاً توضيحياً لأنشطة تريندز البحثية والفكرية، والخدمات التي يقدمها حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم صناع القرار والباحثين والأكاديميين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مركز تريندز والمراكز الفكرية والبحثية التونسية، حيث أكد الدكتور العلي خلال اللقاء الذي حضره كلٌّ من مازن أحمد يوسف رئيس قطاع الشؤون الإدارية، والدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث العلمي، والأستاذ فهد المهري مدير إدارة الباروميتر العالمي، والباحث محمد سالم السالمي، والباحث عبد الله خليفة بن مترف؛ حرص تريندز على تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الفكرية التونسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات تريندز لبناء شراكات بحثية وعلمية فاعلة مع مختلف المؤسسات البحثية بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها في خدمة صناع القرار وتعزيز ثقافة البحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور محمد العلي درعاً تذكارية إلى السفير التونسي تقديراً لزيارته، كما أهداه مجموعة من كتب المركز وإصداراته.

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