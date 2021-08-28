«الصحة» تخفض أسعار 4 أدوية 50-70 %

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 100 لسنة 2021، بشأن تخفيض 4 أصناف من الأدوية، بنسبة تتراوح بين 50 و70%، اعتباراً من الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

وتعالج 3 أصناف من الأدوية الأربعة المخفض ثمنها مرض الربو بجرعات مختلفة يستخدم لدى الكبار والأطفال من سن سنتين وأكثر، فيما يمنع الدواء الرابع تشكُّل الجلطات الدموية، كما يُقلل احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين تعرضوا إليها من قبل.

ويأتي القرار في إطار سلسلة من مبادرات الوزارة لخفض أسعار الأدوية بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذها في 2011 بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى.

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