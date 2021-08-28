مستشفى عجمان التخصصي العام ينال اعتماداً دولياً

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حصل مستشفى عجمان التخصصي العام التابع لحكومة عجمان، على شهادة الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد الدولي للمنشآت الصحية JCI بعد نجاحه بتطبيق كافة الشروط والمتطلبات للحصول على الشهادة.

وتوج هذا النجاح بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، من خلال توفير كافة أوجه الدعم لتطوير خدمات المستشفى لتقديم افضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين.

تقنيات

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي العام لـ (البيان): تحقق هذا النجاح ونيل الاعتماد الدولي من خلال التخطيط والاعتماد على البنية التحتية الجيدة والتكنولوجية واقتناء أحدث التقنيات والأجهزة الطبية وتطبيق معايير السلامة والأمان وتوفر الكادر الطبي المميز، لافتاً إلى أن إدارة المستشفى تعمل بخطط واستراتيجية تتوافق واستراتيجية الإمارة وعملت لتطوير وتحديث المستشفى.

وذكر أن الاعتماد الدولي من أعلى الشهادات التي تسعى الهيئات الصحية للحصول عليها لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة إذ تشمل عملية التقييم كل النواحي بدءاً من إجراءات دخول وخروج المريض ومروراً بكل مراحل الخدمة الطبية وجودة البنية التحتية والأجهزة الطبية كما أن الحصول على الشهادة يعني مطابقة كافة المعايير في المستشفى للمعايير الدولية من حيث الجودة ومكافحة العدوى والجوانب الإدارية ومستوى الخدمة الصحية والحفاظ على حقوق المرضى لتعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات طبية متكاملة ومتميزة، بتطبيق أحدث النظم العالمية.

وأفاد بأنه تم الإعلان يوم الخميس الماضي بعد نجاح المستشفى بنيله الشهادة بعد انتهاء لجنة محكمين وخبراء دوليين من عمليات التحقق لمطابقة المستشفى للمعايير والشروط العالمية من ناحية جودة الخدمة وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتوفر الأجهزة الطبية وغير الطبية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً.

وتوجه رئيس مجلس الأمناء بالشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد والتزام بتوفير الرعاية الصحية التي تلبي أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية من حيث السلامة والجودة ومواصلة الجهد لتطوير الخدمات العلاجية الصحية المتميزة وتحسين الجودة لرعاية المرضى لضمان بيئة آمنة وللعمل باستمرار لتقليل المخاطر على المرضى والموظفين في بيئة العمل.

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