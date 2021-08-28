4 توائم من دبي يتخرجون معاً في الجامعة نفسها

المصدر: إعداد: نهى حوا

تخرج توائم أربعة قادمون من دبي من جامعة "أكسفورد بروكس" البريطانية، أخيراً، وتلك المرة الأولى التي يحدث فيها أمرٌ كهذا في تاريخ الجامعة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" أن التوائم الأربعة، وهم الفتاة آية وإخوانها عبد الرحمن وأسامة وأحمد شعبان، حصلوا هذا الصيف على شهاداتهم من الجامعة البريطانية.

وكان الإخوة الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 20 عاماً، قد قدموا من دبي في عام 2018 للدراسة في الجامعة على أثر حملة ترويج للجامعة.

كانت مجالات التخصص التي اختاروها في مجال العمارة الداخلية والمحاسبة والتمويل والقانون وإدارة الاعمال.

وقد قال أحمد، الذي نال الدرجة الأولى في الصف، لهيئة "بي. بي. سي."، إنه وجد سهولة في التأقلم مع الحياة الجامعية برفقة أفراد أسرته الثلاثة الآخرين، وقد تعلم أكثر من مجرد الصفوف الأكاديمية، ذلك أن الأوقات التي أمضاها في المدينة ساعدته على أن يصبح إنساناً أكثر استقلالية، وقد تعلم تدبير أوقاته وتنظيم مشترياته وطهي طعامه، وكل تلك الأشياء كانت مهمة في أن يصبح مسؤولاً بدرجة أكبر.

بدوره، قال أسامة، الذي تبوأ الدرجة الأولى وكان متصدراً على رأس الصف: "باعتباري شخصاً يميل نحو العائلة، فإن انفتاحي على ثقافة جديدة جعلني أشعر بالحنين إلى المنزل".

لكن الصداقات التي عقدها مع الطلاب والخبرات التي اكتسبها من تجديف المراكب في نهر ثايمز أدخلته بسرعة في حياة الجامعة. وأشار إلى أن تجربته "كانت سعيدة ولا تُنسى".

أما بالنسبة إلى الفتاة آية، فقد أمضت شهراً في مستشفى جون رادكليف في فبراير لإصابتها بالمرض خلال السنة الأولى، لكن الدعم والرعاية "الهائلين" سهَّلا عليها سبل عبورها.

وقد أكمل الإخوة الأربعة شهاداتهم في دبي خلال تفشي الجائحة، عن طريق التعلم عبر الإنترنت، وحضروا حفل التخرج افتراضياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز