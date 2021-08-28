الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند 17:09، والمد الثاني عند 05:12، والجزر الأول عند الساعة 10:23، والجزر الثاني عند الساعة 23:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 12:56، والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 20:25، والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة الدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 85 15

دبي 44 33 75 20

الشارقة 44 30 80 25

عجمان 40 33 85 25

أم القيوين 42 28 80 30

رأس الخيمة 41 31 75 20

الفجيرة 40 34 70 20

العين 44 32 45 20

ليوا 45 29 80 15

الرويس 42 31 85 20

السلع 43 30 85 30

دلما 42 32 85 35

طنب الكبرى 40 31 80 40

طنب الصغرى 40 31 80 40

أبو موسى 40 31 80 40 .

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