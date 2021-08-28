المرأة الإمارتية.. درع للوطن

المصدر: وام

حظيت المرأة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بثقة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى أعوام من العمل الجاد المثمر .فقد أصبحت رقماً لا يستهان به، سواء من العسكريات أو المدنيات، من خلال ما وصلت له من مناصب ورتب ومساهمتها في المسيرة المظفرة للإنجازات المهمة والمتطورة في التحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار، التي شهدتها القوات المسلحة للدولة ومشاركتها بتميز وتفوق في الدورات التدريبية، وكذلك تفوقها في الإدارة ومختلف أنواع العمل العسكري، كما أنها انخرطت في مهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.

وتتيح القوات المسلحة المجال للمرأة للانخراط في المجال المدني لتتولى الوظائف الإدارية المتنوعة التي تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات المسلحة وفي مختلف التخصصات العلمية والمهنية.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام الذي يصادف يوم 28 أغسطس الحالي تحت شعار المرأة طموح وإشراقة للخمسين» .. تجسيداً لطموح المرأة الإماراتية الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة .

وأثبتت المرأة الإماراتية القدرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني، حيث حققت إنجازات وأظهرت كفاءة عالية وقدرة كبيرة على أداء المهام، ليس في العمل المكتبي أو المدني فحسب بل في صفوف وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

مدرسة خولة بنت الأزورالعسكرية.

أثبتت المرأة الإماراتية كفاءة وقدرة كبيرة على أداء المهام في صفوف وزارة الدفاع والقوات المسلحة وقد عبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للامومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن رؤيتها لدور المرأة في الخدمة العسكرية في أول احتفال بيوم المرأة الإماراتية حينما أكدت سموها «أن النجاح منقطع النظير الذي حققته المرأة الإماراتية في مجالات عديدة لم يقف عند حد وكما كانت شريكاً للرجل في كل المجالات فأصبح لزاماً عليها أن تدافع عن هذا النجاح، وأن تنضوي تحت لواء الخدمة العسكرية للذود عن حياض الوطن الذي وفر لها كل شيء حيث انخرطت المرأة الإماراتية منذ وقت مبكر في العمل العسكري، وأصبحت تقوم بدور متميز ورائد في القوات المسلحة، حيث كانت بداية مشاركتها في المجال العسكري من مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، التي تأسست عام 1990، بالتزامن مع حرب الخليج الثانية، لتنتشر ثقافة التطوع فيما بعد وتفتح مجالات كثيرة للمرأة في مجال العمل العسكري، في ظل دعم القيادة الرشيدة اللامحدود.

ووفرت وزارة الدفاع والقوات المسلحة كادرا تدريبيا مؤهلا في المدرسة والذي يتمتع بأفضل الطاقات وأكثرها خبرة ومهارة في مجال التدريب والقيادة.. إذ تمتد خبرة المدربات في خولة بنت الأزور إلى ما يزيد على عشرين سنة في هذا المجال بالإضافة إلى كونهن من الحاصلات على تأهيل علمي عالٍ ليكن قدوة للمنتسبات تشجيعا لهن على التعلم والأداء التنافسي.

وتعد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخدمة الوطنية.

إشراك المرأة الإماراتية في مشروع الخدمة الوطنية هو تقدير لها، واعتراف بدورها باعتبارها شريكاً فعالاً في عملية الخدمة المجتمعية، كما أنه يعطي المرأة مكانة متميزة ولا يفرقها عن الرجل في الحقوق والواجبات.

فأحد أهداف الخدمة المدنية هو العمل على إعداد كادر وطني نسائي ذي كفاءة للانضمام في صفوف القوات المسلحة وغـرس مبـادئ المواطنـة والتفانـي فــي حب الوطن والدفاع عنه، إضافة إلى توفير البيئــة الآمنـة للتدريــب وتذليــل الصعاب ووضع مصلحة الفرد من أجل المصلحة العامة.

أمهات الشهداء

ومشاركة المرأة الإماراتية في القوات المسلحة لا تقتصر فقط على أولئك اللاتي حرصن على الانضمام للعمل في القوات المسلحة والقيام بأدوار عسكرية مباشرة، وإنما أيضاً هناك أمهات شهداء الوطن الأبرار اللائي يقدمن نماذج حقيقية في التضحية والانتماء لهذا الوطن الغالي، فهؤلاء يقدمن أرواح أبنائهن فداء للوطن في ساحات الحق والواجب حيث الشرف والبذل والعطاء للوطن والشهادة، وقد لعبن دوراً كبيراً في تربية أبنائهم الشهداء الأبطال على حب الوطن والانضمام للقوات المسلحة، ..

شراكة بين دولة الإمارات و الأمم المتحدة لبناء قدرات المرأة في المجال العسكري وعمليات حفظ السلام.

وقعت دوله الامارات العربيه المتحده خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمراه تهدف الى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم ليمثل لحظة تاريخية في تاريخ الشراكة الممتد بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وشهدت مدرسه خوله بنت الازور العسكريه تخريج أول دورة من نوعها وهي دورة " بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام".

وبدأ برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام والذي ترعاه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وشمل البرنامج إقامة دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها ثلاثة أشهر للنساء المدنيات تليها دورة تدريبية في مجال حفظ السلام مدتها أسبوعين.. وساهم هذا البرنامج في إعداد ضابطات الجيش للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل كضابطات في الجيش وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المهتمات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام....

ويعد هذا البرنامج الذي يقام بدولة الامارات العربية المتحدة الأول من نوعه حيث قام بتدريب مجموعة من النساء العربيات ينتمين الى سبع دول عربية على عمليات حفظ السلام مما يعد مثالا ناجحا يمكن تطبيقه عالميا.

كما زود البرنامج مجموعة النساء العربيات بمهارات أساسية في حفظ السلام وحل النزاعات، وخلق حلقات للتواصل ليقمن بدعم بعضهن خلال عمليات نشر القوات الأممية مستقبلا.

وكان برنامج التدريب العسكري لمجموعة النساء العربيات الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر بدأ في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بأبوظبي وهي أول أكاديمية عسكرية للنساء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد أسست عام 1990.. وتدربن على السيطرة على الأسلحة الكيميائية والإسعافات الأولية والتدريب الطبي والتضاريس العسكرية والقتال الميداني والهندسة الميدانية والأمن الداخلي وتدريبات الأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى عناصر التدريب العسكري الأخرى.

كما تم تطوير مهارتهن الشخصية كالقيادة والإدارة الشخصية إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية إضافة إلى عناصر رياضة الجيوجيتسو وتدريبات المشاة العسكرية.

ولقد عملت دولة الامارات العربية المتحدة على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب مجموعة من النساء في افريقيا واسيا على عمليات حفظ السلام بعد النجاح الذي حققته في تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج في تدريب مجموعة من النساء العربيات.

اطلاق الدورة الثانية لبرنامج تدريب المرأة على العمل العسكري وحفظ السلام.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة قد اعلنتا عن اطلاق الدورة الثانية لبرنامج تدريب المرأة على العمل العسكري وحفظ السلام في أكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية في يناير 2020 .

وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ الدورة الثانية من هذا البرنامج، الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم /1325/؛ من خلال تدريب ضابطات قادرات على المشاركة في عمليات حفظ الأمن والسلام في مناطق النزاع أو الكوارث، ونحن نعتز بشراكتنا المتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخص ملف المرأة والسلام والأمن، والذي يعد أحد أولويات المنظمة الدولية التي تدعمها دولة الإمارات؛ انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية حماية المرأة، وتمكينها، وتأهيلها للمشاركة في حفظ السلام في مجتمعها وحول العالم».

مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن

يأتي تدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، عقب إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار /1325/ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الاضطلاع بجهودها في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كسياسة أساسية للدولة وإطلاق العنان للدور المهم الذي تلعبه المرأة في قطاعي السلام والأمن.

ويهدف المركز إلى تبادل خبرات قطاعات متعددة لمواجهة التحديات المستمرة والناشئة، وتقديم المناهج التشغيلية اللازمة لإدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدول الشريكة وبعثات حفظ السلام، فضلاً عن تعزيز التحليل والبحث والابتكار في القضايا المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما يجسد الجهود التي يبذلها الاتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن ‎ المرأة العاملة في مستشفى زايد العسكري.

وكان للمرأة العاملة في مستشفى زايد العسكري الدور الأكبر والأهم في مواجهة كوفيد -19 من خلال عملها في مختلف المجالات، إذ عملت: طبيبة، وممرضة، وصيدلانية، وفنية، وإدارية، فسهرت الليالي إلى جانب المرضى بعيدة عن بيتها وأهلها وزوجها وأولادها، حرصاً على سلامتهم من جانب، ولتقوم بدورها في رعاية المرضى العنصر النسائي فًي مشروع عٌن الصقر.

أصبحت المرأة الإماراتٌية قادرة على المشاركة فًي الأنشطة التيً تتضمن اتفاقٌيات حكومٌية على مستوى الدول, حيٌث لم ٌيخل برنامج مشروع أقمار عٌن الصقر من العنصر النسائي و من ابرز الوظائف التًي سلمت للعنصر النسائي خلال مراحل بناء القمر الصناعًي عٌين الصقر هو العمل على متابعة جمٌع خطوات التصنٌع و البناء و الاختبارات الدقٌيقة التًي تحتاج الى تركيٌز و اهتمام بشكل كبٌير جدا فًي الوقت نفسه ويعمل في مركز الاستطلاع الفضائي فًي أبوظبي عدد من المهندسات الإماراتيات كن جزءا لا ٌيتجزأ من الفرٌيق الذي اشرف على تشغٌيل و تطوٌير منظومات العمل فًي مركز الاستطلاع الفضائي.

المرأه الإماراتية تلفت الأنظار في المعارض العسكرية

لفت الزي الإماراتي الوطني الذي ترتدية ابنة الإمارات المشاركات في المعارض العسكرية أنظار زوار المعرض ونال إعجابهم وتقديرهم لما عكسه من الوجه الحضاري والتراثي لدولة الإمارات وإبرازه الهوية الوطنية للدولة وتعرفوا على أهم أعمال المشاركات في جناح الإمارات فمنهن المهندسة وخبيرة التسويق والمتخصصة في الصيانه مشيدين بنجاح دولة الإمارات في عملية تطوير وتنمية الكفاءات النسائية في مجال الصناعات العسكرية، والعمل في بناء جيل مهني متخصص على أعلى درجة من درجات الكفاءة والحرفية.

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