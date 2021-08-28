محمد بن راشد يلتقي أمير قطر في بغداد

المصدر: البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله.. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى… حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

وتبادل سموه، مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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