محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات في قمة دول الجوار العراقي

المصدر: البيان

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رأس وفد الدولة إلى جمهورية العراق الشقيقة، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

ويرافق سموه، وفد رفيع المستوى يضم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

كما يضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة كاظم سالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.

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