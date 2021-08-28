المحطة الثانية في براكة تبدأ عملياتها التشغيلية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها في استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، التي كانت عضواً فاعلاً ورئيساً في فريق العمل من شركة نواة للطاقة، والذي بدأ عمليات التشغيل التجاري في المحطة الثانية بنجاح، ما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، والمساهمة في تحول الطاقة وإنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة.

وتصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية العاملة في القطاع النووي في الدولة إلى 20% من إجمالي القوى العاملة لديها، وتُعد هذه واحدة من أعلى نسب مشاركة السيدات في المؤسسات العاملة ضمن قطاع الطاقة النووية حول العالم.

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