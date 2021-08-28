مسؤولون:ابنة الإمارات ساهمت بأدوار ريادية في مسيرة البناء والتطوير

المصدر: متابعة - البيان ووام

أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في منظومة البناء وأنها ساهمت بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام مناسبة وطنية للتأكيد على دور المرأة الإماراتية الفعّال ومساهماتها البارزة في المسيرة التنموية والحضارية لدولة الإمارات، ويوم فخر واعتزاز بعطاءات ابنة الإمارات وإنجازاتها الرائدة محلياً وعالمياً في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة التي قدمت لها كل مقومات التمكين لتكون شريكاً فاعلاً في منظومة البناء واستئناف الحضارة، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي آمن بدور وقدرات المرأة الإماراتية في المساهمة ببناء ورفعة الدولة.

وأشار النائب العام إلى أن التاريخ سجل بحروف من نور الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة، منوهاً بأن توجيهات سموها بأن يكون محور التركيز في احتفال هذا العام هو «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» يعكس طموحات المرأة الإماراتية التي لا تعرف المستحيل، ويمثل رسالة تحفيز لابنة الإمارات لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة ومواصلة مسيرة عطائها في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة في مختلف القطاعات.

واختتم المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي كلمته بالقول «نعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات مستمرة في جميع المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، بعد أن هيأت وأتاحت لها القيادة الرشيدة كافة السبل والوسائل لممارسة حقوقها وإبداعاتها كافة في جميع ميادين العمل».

نجاحات

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المرأة الإماراتية تمثل ركناً محورياً في المسيرة الحضارية للدولة، وسطرت بنجاحاتها وجهودها وعطائها قصصاً مثالية ملهمة في جميع مواقع العمل الوطني، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.

وأشار الدكتور العلماء بهذه المناسبة إلى أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات رسمت للمرأة الإماراتية نهجا ًواضحا ًومساراً لتصل اليوم إلى أعلى المناصب القيادية في كافة القطاعات الحيوية، وغدت عنصراً مؤثراً في مجتمعها ونموذجاً تحتذي به نساء العالم، وهي تشارك اليوم بكل كفاءة في تصميم الخمسين عاماً القادمة للدولة لتكون بصماتها واضحة في مسيرة التنمية المستدامة للإمارات لتحقيق رؤيتها المئوية. ولفت إلى أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي وجهت بشعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» هذا العام، أسهمت في تعزيز مسيرة ابنة الإمارات في مسيرة ازدهار الوطن، حتى غدت المرأة الإماراتية نموذجاً مشرفاً في الريادة والإبداع يشار إليها بالبنان وتسجل حضوراً متميزاً في جميع القطاعات.

إنجازات

بدوره، عبَّرَ معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن فخره واعتزازه بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في تحقيق المنجزات وتعزيز مسيرة التنمية، موجهاً عظيم الامتنان إلى قيادة الدولة الرشيدة والشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على ما قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وعلى دورها الرئيس والمحوري في دعم وتمكين العنصر النسائي، وتوفير كافة الإمكانات لها لتكون شريكاً مؤثراً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة.

وأعرب الشامسي عن تقديره لمجهودات المرأة الإماراتية، وثمن عزيمتها وإرادتها وعطاءها الدائم في بناء الأسرة والمجتمع، وسعيها نحو التطوير في شتى الميادين، مؤكداً أنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها وتطوير مهاراتها.

وقال الشامسي: إن يوم المرأة الإماراتية يأتي في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام ليؤكد طموح أم الإمارات في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية عالمياً، وإيماناً منها بقدراتها وطاقاتها المبدعة، ودورها الخلاق في استشراف المستقبل بإنجازات نوعية متميزة، وتحقيق بصمات ريادية في العلم والمعرفة والتطوير في مختلف المجالات.

مدير عام شرطة أبوظبي: مسيرة المرأة الإماراتية حافلة بالإنجازات الريادية

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام اعتزاز أبناء الإمارات بالتقدير والدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية مما جعلها نموذجًا حضاريًا في تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريكة فاعلة ومؤثرة في مسيرة إنجازات الوطن بفضل التوجيه والدعم المستمرين من القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأضاف: إن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، ولها دور ريادي باعتبارها شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والإسهام في استدامة التنمية الوطنية.

عرفان

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة: تحتفل دولة الإمارات في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية تقديرًا وعرفاناً من حكومتنا الرشيدة للدور البارز والفاعل الذي قامت ولا تزال تقوم به ابنة الإمارات جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى مواقع العمل مما كان له الإسهام الأكبر في وصول دولتنا الفتية إلى ما وصلت إليه اليوم من نجاحات مشهودة ومكانة تنافسية بين مصاف دول العالم المتقدم.

وأضاف: يأتي هذا اليوم ليؤكد مجدداً على إيمان القيادة المطلق بقدرة بنت الإمارات التي باتت اليوم تتقلد أرفع المناصب بالدولة وبقدرتها على حصد النجاحات والقيام بكافة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها على أكمل وجه وعلى أهمية مشاركتها ودورها في التخطيط والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مستقبل الدولة.لقد أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها وكسبت الرهان وباتت شريكاً رئيسياً للرجل الإماراتي في كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية وأصبحت لها بصمة واضحة في مسيرة البناء والعطاء والحفاظ على مكتسبات الاتحاد.

محطة

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» يحمل في طياته رؤية استشرافية داعمة لاستراتيجيات الدولة، بالتزامن مع دخولها الخمسين الثانية من عهدها، كمحطة تاريخية فاصلة لمتابعة مسيرة الإنجازات، التي تعكس الوجه الحضاري والتنموي للدولة، وتمثل قصة ريادة إماراتية أسهمت المرأة بكل فصولها المتلاحقة، كما أنها مناسبة للاحتفاء بالمكتسبات المهمة التي استحقتها المرأة الإماراتية.

وأشار الدكتور السركال إلى أن المرأة الإماراتية تجاوزت بفضل الثقة التي أولتها لها القيادة الحكيمة مرحلة التمكين إلى مرحلة المشاركة الفعّالة والمؤثرة في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تعمل على تهيئة بيئة عمل إيجابية وداعمة لإنتاجية المرأة كشريك أساسي في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتتولى حالياً المرأة الإماراتية في المؤسسة بكل جدارة مناصب قيادية عليا ومهمات طبية تخصصية وتمريضية، تعزز من قدرات المؤسسة في تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وبمعايير عالمية.

تقدير

ورفع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، في يوم المرأة الإماراتية التي حققت إنجازات مبدعة في وطن العلم والحضارة، وطن الإبداع والريادة، وطن التسامح والعطاء، وطن المحبة والوفاء، وطن آمنت قيادته الرشيدة أن المرأة هي الركن الركين، والحصن الحصين في إعداد الأجيال، وبناء الإنسان، وتطور العمران، والارتقاء الحضاري، والوصول إلى مجتمع متلاحم آمن تنافسي ريادي.

وقال الكعبي: «انطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ أطلقت حكومتنا الرشيدة مسيرة تمكين المرأة، بالقوانين والتشريعات، والخطط والمبادرات، والمنح والعطاءات، فوجدت المرأة الإماراتية نفسها أمام طرائق معبّدة، وميادين ممهدة، فدخلت سباق الإنجازات المبتكرة، والتحديات الكبيرة، وحققت فيها المراكز التنافسية الأولى بعزيمة وإصرار، وكفاءة واقتدار، برعاية مباشرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«التي ألهمت المرأة الإماراتية.

وأكد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حققت استراتيجية الحكومة في مسيرة تمكين المرأة، فوفرت لها الفرص المتكافئة في كافة الوظائف الإدارية والفنية والتخصصية، وتبنت إعداد النخب القيادية النسائية في الوظائف الدينية التخصصية، حتى صار للمرأة الإماراتية الحضور الفاعل في الأنشطة المجتمعية والتثقيف الديني، من خلال الواعظات ومحفظات القرآن الكريم، والباحثات في مجال العلوم الشرعية، والمدربات في التنمية البشرية والمجتمعية، والناشطات الإعلاميات في البرامج الدينية والأسرية، والمشاركات في الكادر الأكاديمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية ذات الصلة بالعلوم الدينية والإنسانية، فهنيئاً للمرأة الإماراتية هذه الإنجازات العملاقة، وهذه القيادة الاستثنائية التي حفزتها على إطلاق طاقاتها الخلاقة مستشرفة خطط الخمسين».

حرص

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «تحتفي دولتنا في الثامن والعشرين من أغسطس بـ»يوم المرأة الإماراتية«انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تقدير وتكريم المرأة باعتبارها»صانعة الرجال وملهمة الأجيال«، والسند الداعم لمسيرة النهضة الحضارية الشاملة. وتمضي الإمارات اليوم قدماً على درب تمكين المرأة باعتبارها القيمة الجوهرية التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«، وهو ما أثمر عن بناء كفاءات نسائية أثبتت بأنّها نموذجاً يُحتذى به في التميز والريادة وخير ممثلٍ لوطننا في المحافل المحلية والدولية.

بصمات

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير):»إن العقود الخمسة الماضية من تاريخ دولة الإمارات شهدت بصمات مضيئة للمرأة الإماراتية، أوصلتها إلى العلياء وجعلتها في مكانة مرموقة وحققت إنجازات يشار إليها بالبنان.

وأضاف أن المرأة الإماراتية حظيت بدعمٍ لا محدود وتمكين مستمر من القيادة الرشيدة، ورعاية منقطعة النظير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وضعت المواطنة الإماراتية في موقع القيادة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مجالات

وأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما حققته ابنة الإمارات في كافة المجالات وأنها قدمت الكثير من أجل وطنها وشاركت بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير بمختلف جوانب الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية والقيادية كافة.

وأشار بدور الإماراتية وإسهامها اللافت في جائحة كورونا والذي يتواصل بذلاً وعطاء وتضحية ووقوفاً في الصفوف الأمامية لتكون حامية للمجتمع ومحافظة على صحته وسلامته.

ورفع السويدي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مثمناً جهود سموها في تحقيق منجزات ريادية لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها في خدمة الوطن الغالي.

وقال السويدي: إن المرأة الإماراتية أصبحت ملهمة المرأة العربية بل والعالمية نظراً لإسهاماتها الكبيرة والكثيرة في آن واحد وما تعطيه في كافة المواقع التي تشرفت بالوفاء به لتساند في رحلة البناء ومسيرة الكفاح في بناء مجتمع الإمارات عبر التاريخ وهي أيضا مستمرة في عطائها بفعالية عالية ومميزة والذي برز بشكل لافت خلال الفترة الماضية وطوال تداعيات جائحة كورونا وكانت مثالاً للقدوة في هذا الميدان الوطني.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعكس إرادة القيادة الرشيدة التي لا تعرف المستحيل والحرص على بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات.

وقال المرر: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات براكة، وهو ما يمثل إضافة كبيرة لجهود الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، بما يدعم مساعي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز من أمن الطاقة من خلال التنويع في مصادر الطاقة وتسريع التحول للطاقة النظيفة».

مكانة

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات»: «يشرّفنا أن نحيي»يوم المرأة الإماراتية«تحت شعار»المرأة طموح وإشراقة للخمسين«، في مبادرةٍ هامة تؤكّد المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية التي تواصل مسيرة الإنجاز والتميز باعتبارها شريكاً داعماً لمسيرة نهضة وتقدم الوطن. ويأتي الاحتفال هذا العام في وقتٍ هام تستعد فيه دولتنا للأعوام الخمسين المقبلة التي تحمل آفاقاً جديدة لتحقيق قفزات نوعية هائلة على كافة المستويات، وذلك بسواعد أبناء وبنات الإمارات.

وأثبتت بنات الإمارات على مدى العقود الماضية بأنّهن على قَدْر الثقة التي منحهنّ إياها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«، الذي قال:»لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب أن لا يعيق تقدمها شيء«.

كما يُسعِدنا في هذا اليوم المميز أن نتقدّم بالتهنئة إلى»أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، و إلى كل امرأة إماراتية تواصل مهامها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من موقعها كأم وامرأة عاملة وصانعة قرار ومساهمة في صنع واستشراف المستقبل.

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