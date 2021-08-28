شرطة أبوظبي: نعتز بمكانة الإماراتية المرموقة في المجتمع

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اعتزازه بمكانة المرأة الإماراتية المرموقة في المجتمع لافتاً إلى أن «الدعم والتمكين الذي قدمته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية مكنها من النجاح والريادة في مسيرة العمل الوطني ومواصلة التحصيل العلمي.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مؤسساتها وجهاتها المحلية والعالمية تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في 28 من أغسطس من كل عام، تقديراً لجهود ابنة الإمارات الفعالة وتضحياتها الجبارة في بناء الأجيال والوطن.

ورفع معاليه بهذه المناسبة التهاني إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي عملت على تمكين الكوادر النسائية لتكون قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، وغيرها من مجالات العمل الوطني.

وأضاف إننا نحتفي بالمرأة الإماراتية اعتزازاً بمكانتها المرموقة في المجتمع ودورها الحيوي وإسهاماتها في النهضة الوطنية الشاملة، وتطوير البلاد وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تقدم كل الدعم للمرأة الإماراتية تقديراً لجهودها وما قدمته في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحفيز المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والإدارات على التميز والريادة في مجال عملها لافتاً إلى اعتماد نحو 50 مشروعاً ومبادرة خلال العام الجاري 2021 في شرطة أبوظبي تركز في أهدافها على رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للمرأة التي اعتمدتها الدولة ووجهت بها» أم الإمارات) لتمكين المرأة وفق خطط محددة وأهداف واضحة للحاضر والمستقبل، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز فرص العمل لكافة المنتسبات لأداء مختلف المهام في بيئة عمل تحفزهن على الإبداع والابتكار بمجالات العمل الشرطي والأمني.

المرأة في قطاع الشرطة والأمن:

1. تبلغ نسبة العنصر النسائي على مستوى القطاعات (13%) مقابل (87%) لعنصر الرجال

2. عدد العناصر النسائية الحاصلات على المؤهلات الأكاديمية العليا (1418)

3. نسبة تمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية خلال 3 سنوات بلغت (83%)

4. نسبة تمكين الشرطة النسائية في المهن التخصصية الشرطية ما يقارب (80%)

5. حصول القيادة العامة لشرطة أبوظبي على خمس جوائز عالمية في دعم وتمكين المرأة

6. نسبة التوطين للعنصر النسائي بلغت (95%)

7. بلغ عدد المشاركات والفعاليات المحلية والدولية للشرطة النسائية (180) مشاركة

8. تنظيم أربع مؤتمرات عالمية للشرطة النسائية

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