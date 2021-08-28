شرطة دبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بأنشطة اجتماعية وإنسانية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تترجم حرصها على تمكين المرأة الإماراتية ودعمها، وتعزيز مكانتها للقيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع.

وكرّم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي 84 منتسبة من العنصر النسائي في قطاع العمليات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور عدد من الضباط.

وألقى اللواء الزفين، كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يسعدنا وبكل فخر أن نقول اليوم إن ما تقوم به العناصر النسائية في مختلف الإدارات العامة، ومراكز الشرطة محط فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة دبي، لما أثبتنه من حرفية ومهنية في كل الواجبات الموكلة إليهن، مشيراً إلى أن العاملات في قطاع العمليات أثبتن جدارتهن في العمل وقمن بكل واجباتهنّ بكل تميز وجدارة، وأن هذا التكريم جزء بسيط نقدمه لهن نظير ما يقمن به من مهام وجهود متميزة.

وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً مهماً ولافتاً في مسيرة التطور والتنمية في القوة، من خلال المساهمة في تقديم المبادرات والأنشطة الرامية إلى ترسيخ القـــيم الإنسانية، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التماسك الأسري، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع، مؤكداً أن تمكين المرأة من المشاركة في حل القضايا والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة بالأمن يأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي وفق التوجهات العليا ومساواتها بالرجل.

فعالية

وفي احتفال آخر، شهد العميد نعيم الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، في مبنى الأمانة العامة للمبادرات الحكومية في شرطة دبي، الفعالية التي نفذتها اللجنة النسائية بالإدارة احتفاءً بهذه المناسبة، شملت فقرة «قصص نجاح إماراتية»، منها العنصر النسائي في الجناح الجوي بشرطة دبي وتجربتهن في هذا المجال، و«التخصصات العلمية» التي استعرضت انخراط المرأة فيها في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وفقرة «سؤال وجواب»، و«جهودكن مشكورة»، كما تم توزيع هدايا وجوائز للموظفات في مكاتبهن.

من جهتها، احتفت الإدارة العامة للموارد البشرية بالعنصر النسائي خلال لقاء مرئي عن بُعد، ترأسه العقيد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة، الذي وجه شكره إلى كل الموظفات عسكريات ومدنيات، على جهودهن المستمرة في مختلف المهام الوظيفية، داعياً إياهن إلى بذل المزيد من الجهود والسعي لتحقيق طموحاتهن بما يدعم خطة الدولة في تمكين المرأة الإماراتية وإبراز دورها في كل التخصصات.

ونظم فريق السعادة في إدارة الإعلام الأمني فعالية ونشاطاً وتكريماً للموظفات في الإدارة، من خلال استعراض تجاربهن ومواهبهن، وكيفية توظيفها في العمل، وتم تكريم جميع الموظفات وتوزيع الهدايا، واستعراض فيلم في مسرح الإدارة يوضح نماذج من إنجازات المرأة في شرطة دبي.

اجتماع

من جهة ثانية، هنأ اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط، عبر اجتماع عن بُعد، العنصر النسائي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وفي بداية الاجتماع رفع المنصوري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مؤكداً أن دعم سموها المستمر للعنصر النسائي في الدولة أسهم في تمكينهن في شتى القطاعات الأمنية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب، الأمر الذي عزّز من مكانة دولة الإمارات ودورها في تمكين المرأة الإماراتية.

وأوضح اللواء المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر النسائي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام بتوفير كل سبل الدعم للمرأة في مختلف الوظائف وتذليل كل التحديات لتمكينهن من أداء مهامهن على أكمل وجه، وتوفير بيئة مناسبة لهن، مشيراً إلى أن العنصر النسائي يشكلن نسبة كبيرة في القيادة العامة لشرطة دبي ويمارسن مختلف المهام والوظائف الإدارية والإشرافية، واعتلين مناصب قيادية، واستطعن الكشف عن قضايا مختلفة ومعقدة، وشاركن يداً بيد مع الرجال في فك غموض مختلف القضايا ومكافحة الجريمة، ما ساهم في تطوير منظومة العمل الأمني.

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