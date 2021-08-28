منتسبات شرطة أبوظبي: شكراً قيادتنا الرشيدة على الرعاية والدعم

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أشادت منتسبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، باهتمام القيادة الرشيدة، ورعايتها المستمرة للمرأة ودعمها، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين». وتقدمت النقيب مريم عبد الله الظنحاني، من منتسبات شرطة أبوظبي، بالشكر والتقدير، إلى أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لدعمها لجهود المرأة الإماراتية.

والتي أسهمت في توجيهها، والارتقاء بمكانتها في المجتمع والعالم.

وأكدت أن المرأة الإماراتية، ومنذ تأسيس الاتحاد إلى اليوم، تمكنت من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية والتطوير، وبناء المجتمع، في ظل رؤية القيادة الرشيدة، والدعم الحكومي اللامحدود، من أجل الارتقاء بمكانة هذا الوطن المعطاء.

وأعربت عن الشكر والامتنان للقيادات الشرطية في شرطة أبوظبي، لإيمانهم بقدرات العناصر النسائية من منتسباتها، وتقديم كل الدعم لهن، وتذليل الصعوبات أمامهن، لتكون نموذجاً مميزاً لريادة المرأة في المجال الشرطي، وفي كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق مقاييس التميز العالمية.

خطوات ريادية

من جهتها، أكدت المساعد أول غريبة مبارك أحمد، من منتسبات شرطة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية تخطو خطوات ريادية، وتحقق قفزات نوعية في الإنجازات في شتى المجالات، بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها دولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها، مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم الدعم للمرأة، وقد بذل في سبيل ذلك جهوداً متواصلة، أسفرت عن تمكينها في مختلف المجالات.

وأوضحت أن هذا الاحتفال، يأتي اعتزازاً بعطاء ابنة الإمارات في مجالات العمل الشرطي والأمني، حيث أثبتت المرأة الإماراتية، قدرتها على مواجهة الصعاب، وتحدي العقبات، وأثبتت العناصر النسائية، جدارتهن في العطاء والريادة، وهذا بفضل إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المحوري والريادي، في مسيرة التطور المستمرة، التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلى أن العناصر النسائية اليوم في شرطة أبوظبي، يشغلن مختلف الوظائف المدنية والعسكرية، حيث يحظين بكل الدعم والتمكين، من قبل القيادات الشرطية، التي آمنت بقدرات المرأة، وعزيمتها في تحقيق الأفضل.

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