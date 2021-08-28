بهية الحريري لـ«البيان»: المرأة الإماراتيّة نموذج مشرّف للمرأة العربيّة في أعلى المحافل

المصدر: (بيروت - وفاء عواد)

توجّهت رئيسة كتلة «المستقبل» النيابيّة ورئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في البرلمان اللبناني النائب بهيّة الحريري بأسمى آيات التبريك للمرأة الإماراتيّة بيومها الوطني.

وخصّت بالمناسبة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أمّ الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسريّة، بأسمى آيات التهنئة.

ومن بوّابة إحياء «يوم المرأة الإماراتيّة» هذا العام، تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2021 «عام الخمسين» لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، أشارت الحريري، في شهادة أدلت بها لـ«البيان»، إلى أنّ إحياء هذه المناسبة يأتي تتويجاً لـ«مسيرة رعاية القيادة الإماراتيّة الرشيدة، لدعم وصون حقوق المرأة، وتشجيعها على الانخراط في ميادين العلم والعمل، وتمكينها، والارتقاء بدورها الريادي في المجتمع وفي عمليّة التنمية، ما يعزّز حضورها أكثر في كلّ المواقع، عبر توفير كلّ أسباب النجاح والتطوّر وسنّ التشريعات والقوانين ووضع البرامج التي تتيح لها أفضل وأوسع الفرص لتعبّر عن طاقاتها وقدرتها على الإبداع والتميز في غير حقل ومجال».

إشادة

ومن وحي مضامين هذه المناسبة، أشادت الحريري بالمرأة الإماراتيّة التي «أثبتت قدرتها وجدارتها في تبوّء المهام والمناصب القياديّة الرفيعة في الدولة، من خلال حضورها الفاعل في الهيئات والمؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة، وفي العمل السياسي والدبلوماسي، وانخراطها في صفوف القوّات المسلّحة والخدمة الوطنيّة، وقطاع الطيران وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، والهندسة والطبّ، والطاقة المتجدّدة، وفي مختلف مجالات الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية والتربويّة والصحيّة والمهنيّة والإعلاميّة»، فـ«سطّرت، بمثابرتها وطموحها وإبداعها، ولا تزال، الكثير من النجاحات والإنجازات الاستثنائية، واستطاعت أن تعزّز شراكتها للرجل في مسيرة البناء والتنمية والتطوّر، بكلّ عناوينها ومساراتها، وأن تقدّم النموذج المشرّف للمرأة العربية في أعلى المحافل، على مستوى المنطقة والعالم، ما يعزّز الصورة الحضاريّة والمكانة الأرقى لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول في مجال دعم وتمكين المرأة».

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