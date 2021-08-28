شدياق لـ« البيان»: المرأة الإماراتيّة ساميةٌ في الطموح والريادة

المصدر: بيروت- وفاء عواد

وجّهت الوزيرة اللبنانيّة السابقة لشؤون التنمية الإداريّة الدكتورة مي شدياق تحيّة تقدير واحترام للمرأة الإماراتيّة في يومها الوطني، مشيدةً بـ«رقيّ دورها في المجتمع الحديث، وانغماسها في الشأن السياسي، وسموّها في الطموح والريادة، وبرغبتها في العمل والإنجاز».

وفي شهادة أدلت بها لـ«البيان» بالمناسبة، أضاءت شدياق على واقع كوْن المرأة الإماراتيّة «أثبتت قدرتها على التكيّف مع تطوّر الظروف المحيطة بها»، فـ«من خلال مشاركتها السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية، شكّلت المرأة الإماراتيّة قيمةً مضافةً في تحقيق مبادئ الإنصاف والمرونة والتعاون، ما خوّلها كسْب الثقة لجهة أدائها».

ومن بوّابة خبرتها الشخصيّة والإعلاميّة والسياسيّة، جزمت شدياق أنّها لمست أهميّة تمكين المرأة في العمل السياسي والشأن العام، ما له أثر مباشر في سنّ المزيد من القوانين وتطوير المجتمع. وعليه، ثمّنت دور المرأة الإماراتيّة التي «وضعت بصماتها في مختلف المجالات، حتى وصل بها المطاف إلى الفضاء، حيث ساهمت في إنجاز وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، وفي بداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النوويّة السلميّة، إلى جانب نجاحها وريادتها العالميّة في مجال جهود التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ».

ومن وحي مضامين المناسبة ودلالاتها، ختمت شدياق كلامها بتوجيه التهنئة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة لـ«إدراكها أهميّة الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة في عملية التنمية والتطوّر التي تشهدها الدولة، وتوفيرها الدائم لحاجاتها، كي تستمرّ في تحقيق الإنجازات غير المسبوقة، ليس على المستوى المحلّي فقط، بل الخليجي والإقليمي والدولي أيضاً».

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