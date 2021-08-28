مسؤولو هيئات ثقافية يحتفون بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

احتفت العديد من الهيئات الثقافية بيوم المرأة الإماراتية، إذ أكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام احتفاء بمنجزات خمسة عقود من النجاحات والتميز والريادة التي حققتها الإماراتيات، مُشيدةً بشعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» الذي أقرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وعزّزت من خلاله مكانة المرأة وجدارتها لأن تترك بصمات مشرقة في الخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الإمارات التنموية.

وقالت: «يُعَدُّ يوم المرأة الإماراتية تتويجاً لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي حققتها المبدعات الإماراتيات في الميادين كافة، مسيرة تستحق الإشادة والتقدير. لقد حظِيَت المرأة الإماراتية بدعم وتمكين قيادتنا الرشيدة التي فتحت لها أوسع أبواب العمل الوطني والعطاء والإبداع، فكانت ابنة الإمارات عند ثقة قيادتها الحكيمة وسطّرت سجّلات مشرّفة من العطاءات المتواصلة في مختلف المجالات، حتى أصبحت نموذجاً فريداً يُحتذى به».

وأضافت: «أثبتت الإماراتية جدارتها وأن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية دولتنا والمساهمة في نهضتها على مختلف الصعد، بما تمتلكه من فِكر مبدع، وشغفٍ بالعمل والنجاح، وطموحٍ لا حدود له. وإنني إذ أفخر بهذه الإنجازات، فأنا على ثقة بأن نجم الإماراتية سيواصل سطوعه في العقود المقبلة، وأنها ستواصل ارتقاء سلّم الإبداعات بخطى واثقة، لتكون قدوةً ملهمة للأجيال القادمة ولغيرها من نساء العالم».

حضور مشرف

من جهته قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً ثقافياً مشرّفاً في العديد من المحافل الدوليّة، وجاء الاحتفاء بها في يوم خاص ليكون مناسبة لتقديم نماذج رائدة من المبدعات للأجيال الجديدة من المجتمع الإماراتي، وفي الوقت نفسه للاحتفاء بمسيرة طويلة من المنجزات والمكتسبات التي نستند إليها اليوم في تحقيق تطلعات الدولة ومستقبلها.

ويعكس يوم المرأة الإماراتية حجم الاهتمام الذي تحظى به المرأة في دولتنا، ويعبر عن الإيمان بدورها المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تمضي بها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، وهذا يبدأ من رسائل ورؤى القادة ويمتد ليصب في الحياة العملية واليومية، إذ لطالما دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، للاستثمار في الطاقات والمواهب والتأكيد على دورها في تحقيق جملة الأهداف الوطنية التي تخدم الارتقاء بمكانة دولة الإمارات.

خطوات واسعة

وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في مشوار النهضة المجتمعية، معتمدة على رأس المال البشري الذي عدّته أهم ثروة لديها، فكان أن اهتمّت القيادة ومنذ تأسيس الاتحاد بتمكين النساء في المجتمع، وفتحت المجال أمامهنّ ليثبتن حضورهنّ الكبير والواثق في مختلف الميادين، وقد نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق هذا الحضور، بل ضاعفت من منجزات الدولة حتى باتت نموذجاً يحتذى في حقول الثقافة والفكر والقيادة وغيرها.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يوم المرأة الإماراتية استحقاق وطني نالته ابنة الإمارات نظير جهودها الكبيرة والملموسة على امتداد تاريخ طويل، حققت فيه الكثير من المنجزات التي خولتها أن تكون شريكاً فاعلاً في مختلف المجالات، وساهمت في تحقيق التطلعات المنشودة، وما زال هناك الكثير لتقدّمه المرأة الإماراتية، فهي قادرة على العطاء ومواصلة المنجزات بلا حدود».

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