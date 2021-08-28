مواطنات : الإماراتية تحظى بمكانة متميّزة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت مواطنات عاملات في قطاعات مختلفة أن دعم القيادة الرشيدة عزز تمكين المرأة في الدولة، ما جعل الإماراتية تحظى بمكانة متميزة، وأن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها تميزها في المناصب والوظائف التي شغلتها.

وقالت رشا عباس مديرة إدارة الموارد البشرية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: إن المرأة الإماراتية لها مكانة متميزة في دولة الإمارات، وكل هذا بفضل دعم القيادة الرشيدة لها، الذي كان وما زال مستمراً، حيث نرى المرأة الإماراتية في مناصب ومجالات متعددة.

وأضافت: هذا الدعم مترجم اليوم في المؤسسات، ففي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية هناك نساء إماراتيات رائدات في العمل الطبي والأكاديمي، وأنا كوني امرأة إماراتية يسعدنا ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه المنظومة في هذا الصرح التعليمي، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبينت أن نهج دولة الإمارات الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى كل دول العالم، كما أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لها دور فعال في وصول المرأة لهذه المستويات، ومن الأمثلة الجميلة على ذلك إطلاق سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التي تدل من خلالها على اهتمامها بالمرأة لتصل إلى أعلى المستويات.

طموح

بدورها، قالت الدكتورة هاجر محمد راشد النقبي، طبيبة قسم الجراحة في هيئة الصحة بدبي: إن أمنا «أم الإمارات» وجهت بإطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021، لتكون المرأة طموحاً وإشراقة للخمسين، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام الخمسين في الدولة ويأتي شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تجسيداً لعطائها في كل منصب، شغلته عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات، فكانت مثالاً ناجحاً مشرفاً للمرأة الناجحة في كل المجالات والقطاعات فشكراً لأمنا «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة وعلى كل ما قدمته لنا وغير حياتنا إلى الأفضل، وشكراً على رسم خريطة النهوض بالمرأة الإماراتية.

تفوق

وقالت الدكتورة عائشة البسطي المسؤولة الطبية في مطار دبي الدولي: إن المرأة الإماراتية أثبتت بجدارة وكفاءة عالية تميزها وتفوقها في كل المناصب والوظائف، ففي القطاع الطبي والصحي أبدعت الإماراتية في مجالها سواء كونها طبيبة أو إدارية وكذلك كونها قيادية، وهذا بفضل تمكين قيادتنا الرشيدة وخصوصاً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتشجيعها ودعمها للمرأة الإماراتية في كل المجالات.

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