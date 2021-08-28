مريم النقبي: ابنة الإمارات تثبت تفوقها وجدارته

المصدر: (حوار - خلود حوكل)

أكدت مريم النقبي الشاعرة والإعلامية ومسؤولة منتدى شاعرات الإمارات أن حضور المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة يشكل فارقاً ملحوظاً، فهي تثبت تفوقها وجدارتها واستحقاقها يوماً بعد يوم أينما وجدت.

- ماذا تقولين عن الملحمة الشعرية الخاصة بيوم المرأة الإماراتية؟

هذه المناسبة غالية جداً على قلوبنا، وللشعر حضور مميز في مثل هذه المناسبات الوطنية، لذلك احتفينا شعراً كعادتنا ومجموعة من شاعرات الوطن بقصيدة (بنت الإمارات) التي شاركت في نظم أبياتها 28 شاعرة إماراتية، بنفس تاريخ المناسبة ووصلت أبياتها إلى 56 بيتاً.

- وماذا عن أبرز إنجازات المرأة الإماراتية في مجال الشعر والأدب والثقافة؟

المرأة الإماراتية في هذا المجال خطت خطوات كبيرة ومشرفة، كغيرها من المجالات، للدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة وولاة الأمر في دولة الإمارات.. والشاعرة والأديبة الإماراتية يأتي اسمها في المقدمة دائماً عند ذكر مجالات إبداعات المرأة وتميزها، ويكفينا فخراً أننا ننتمي للدولة التي أنجبت عوشة بنت خليفة (فتاة العرب) رحمها الله، المدرسة الشعرية العظيمة التي تسير على نهجها شاعرات الوطن.

- كيف ساهم المجتمع الشعري في الإمارات في بروز صوت المرأة الإماراتية الشاعرة؟

الشاعرة الإماراتية بارزة بدعم القادة والمسؤولين، والمجتمع الإماراتي يفخر بوجود الشاعرة ويقدرها، فمكانة الشاعر كبيرة في مجتمعه وكذلك الشاعرة وإن كانت هناك بعض العراقيل -سابقاً- التي تسببت في تعطيل مسيرة بعض الشاعرات المبدعات ولكنها ولله الحمد بدأت بالتلاشي وأصبح للشاعرة حضور كبير وبصمة مميزة في مجتمعها.

- هل الجيل الحالي من الشاعرات هو الأوفر حظاً من الشاعرات الرائدات؟

لكل جيل ما يميزه، فالشاعرات الرائدات بصماتهن قوية وباقية وأكثر تأثيراً رغم قلة وسائل الإعلام وقلة الدعم والاهتمام في فترات سابقة.. والشاعرة اليوم محظوظة بما توفر لها من دعم واهتمام ويجب عليها أن تستفيد من هذا الدعم وتقدم موهبتها الشعرية بالصورة المشرفة.

- ما هي العوائق أو التحديات التي تواجه المرأة الإماراتية في مجال الشعر؟

في سنوات سابقة كانت الشاعرة تفتقد التشجيع والدعم من قبل أسرتها والمجتمع المحيط بها، ومع مرور الوقت وانفتاح المجتمع تغلبت الشاعرة على هذه المشكلة، كذلك عدم وجود المنابر الخاصة بها التي تستطيع من خلالها التعبير عن مشاعرها والانطلاق بإبداعاتها الشعرية نحو فضاءات أوسع ولكن مع وجود الملتقيات والمنتديات الخاصة بها كمنتدى شاعرات الإمارات وملتقى شاعرات الإمارات وجدت المكان الذي يتناسب مع خصوصيتها بتفهم وتشجيع من القيادة المثقفة الواعية.

-هل عدم تتويج المرأة عبر منصات المسابقات الشعرية ينتقص من قدراتها؟

بالطبع لا، فالشاعرة وإن لم تصل للمركز الأول والتتويج باللقب إلا أنها ظهرت في هذه المسابقات بشكل مشرف وأثبتت شاعريتها وجزالتها وتمكنها من منافسة كبار الشعراء في الساحة.

إلى أين تتجه خطوات الشاعرة الإماراتية؟

إلى القمم بإذن الله والمراكز الأولى دائماً بإذن الله.. لدينا تجارب كفيلة بأن تضع الشاعرة الإماراتية في مقدمة الأسماء في ساحة الشعر النبطي وكلنا ثقة بما ستحققه الشاعرة الإماراتية من نجاحات مستمرة.

ماذا تقول الشاعرة في يوم المرأة الإماراتية؟

على نهج زايد وحكمة زايد

نمضي ونحمل حلمنا بايدينا

اليوم في يوم الفخر بنعايد

وتشجيع قادتنا لنا يكفينا

يابنت زايد جعل عيد عايد

في كل عامٍ بالفخر يلفينا

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