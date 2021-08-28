صقر غباش: الإماراتية نموذج في الطموح والإبداع والعطاء

المصدر: (أبوظبي - وام)

رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على رعايتها ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية خلال مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات والريادة العالمية لتنطلق نحو خمسين عاماً جديدة مليئة بالطموح والعزيمة والعطاء الإنساني.

وأكد معاليه أن الجهود العظيمة لسمو «أم الإمارات» في مسيرة العمل النسائي ودورها الفاعل والمؤثر وتبني سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة لها أكبر الأثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على مستوى العالم حتى وصلت لأرفع درجات التقدير والنجاح في مختلف المجالات وذلك استمراراً للنهج الراسخ الذي أرسي دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإيمانه بأن تقدم الأمم ورفعتها يتحقق بسواعد بناتها وأبنائها والمرأة شريك أساسي للرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

رؤية

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين» ــ إن دولة الإمارات برؤية قيادتها الملهمة قدمت للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة بمختلف المجالات لا سيما العمل البرلماني الذي حققت خلاله إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل الدولة الحافل لتكون المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة الحضارية للخمسين عاماً المقبلة بما يجسد دورها التاريخي في بناء الوطن وتحقيق المنجزات.

وأكد معاليه أن الإنجازات الحضارية التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية وإيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة الحيوي في بناء الوطن وذلك ترجمة لفكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ووجه معالي صقر غباش التهنئة لابنة الإمارات بهذه المناسبة وبارك إنجازاتها المشهودة وجهودها وعطاءها الوطني المتجدد متمنياً لها المزيد من التقدم في مسيرة الخير والبناء التي تشهدها الدولة.

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