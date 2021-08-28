«صحة أبوظبي»: 4000 مواطنة في خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن نسبة المرأة الإماراتية في الدائرة وصلت إلى 62% من إجمالي العاملين في الدائرة، كما أن 62% من المناصب القيادية في الدائرة تشغلها إماراتيات، فيما وصل عدد النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الصحي من طبيبات وممرضات ومهنيات صحيات إلى أكثر من 2600 امرأة، وتخطت مساهمة المرأة الإماراتية في القطاع الصحي هذه المجالات خلال مواجهة جائحة «كوفيد 19» بمشاركة أكثر من 4000 امرأة إماراتية عملن في خط الدفاع الأول من مهنيات ومتطوعات.

وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن طموح المرأة الإماراتية لا حدود له في ظل قيادة رشيدة وفرت لها كل الدعم والاهتمام لتصبح شريكة أساسية في بناء الوطن وصناعة المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات المبهرة في الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: من المهم الوقوف عند دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في هذا المجال، إذ كانت، وما تزال، الداعم الأول للمرأة الإماراتية في الميادين كافة، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لتمكين المرأة والارتقاء بقدراتها لتثبت لوطنها والعالم كله أن طموحات وإنجازات ابنة الإمارات تستطيع تجاوز جميع التحديات.

وتابع: لقد أثبتت المرأة الإماراتية قدراتها ونجاحها في العديد من المجالات ولا سيما المجال الصحي، إذ وضعت بصمتها المتفردة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في الإمارة وتعزيز تميزه. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، كان للمرأة الإماراتية دورها الريادي ضمن خط الدفاع الأول للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ومواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.

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