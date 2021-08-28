قيادات نسائية بـ«كهرباء دبي»: المواطنة عنصر حاسم في التنمية

المصدر: دبي - البيان

أجمعت قيادات نسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي على أن المرأة شريك مؤثر وعنصر حاسم من عناصر التنمية وأن الهيئة تعد واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

وقالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل الهيئة على توفير كافة مقومات الدعم للموظفات لتحويل التحديات إلى فرص ومواكبة جميع المتغيرات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة وجهود القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة للمساهمة في صناعة المستقبل وتعزيز دورها في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة.

وأضافت إن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدرتها على ترسيخ إنجازات الهيئة وتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني جميعها بكل اقتدار. وأدركت الهيئة مبكراً أهمية توفير كافة المقومات لتمكين موظفاتها من إحداث تأثير إيجابي مستدام وكانت من الجهات الحكومية الرائدة في دبي في مجال إشراك المرأة في اتخاذ القرار مما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.

واعتبرت أن الهيئة تعد واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة ومن أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة وتمتلك اليوم أكبر عدد من حضانات الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي.

وأضافت المهيري:»نؤمن في الهيئة بتكامل الأدوار بين المرأة والرجل والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحفيز بيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير الكفاءات والقدرات والتفاني في العمل وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية لا سيما على ضوء المراتب المتقدمة التي تحققها دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية حيث جاءت الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي كذلك تبوأت المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقريره السنوي الخاص بالمساواة بين الجنسين للعام 2021 وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات.

وتبشر النجاحات والمكتسبات التي حققناها على مدار العقود الخمسة الماضية بخمسين سنة قادمة حافلة بالتميز والريادة ومواصلة بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة لتبقى التجربة الإماراتية في هذا المجال نموذجاً ملهماً يُشار إليه بالبنان في جميع أنحاء العالم«.

دعم

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية هيئة كهرباء ومياه دبي:»تعمل اللجنة النسائية منذ إطلاقها عام 2010 على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والإدارة العليا في الهيئة لتمكين ودعم الكادر النسائي وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية بصفتها شريكاً فاعلاً ورئيسياً في المجتمع والمحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة في كافة الظروف وذلك من خلال تقديم الدعم النفسي والمهني والاجتماعي لجميع الموظفات وتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة تحقق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية والأسرية مما يسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة«.

وأضافت:» وتطلق اللجنة على مدار العام عدة برامج تخصصية ومبادرات وبرامج مبتكرة لتحفيز الموظفات وللتعريف بإنجازاتهن في مختلف القطاعات وإبراز طاقات الموظفات الموهوبات وتقديرها وتطويرها وتسليط الضوء على مشاركة الموظفات في الأعمال المجتمعية والتطوعية ومن أهم هذه البرامج مبادرة «إضاءة» وبرنامج «#يومك... كمهندسة» وبرنامج «معاً... نتعلّم» وبرنامج «اختاري التحدي».

وتابعت: لا تتوانى اللجنة عن الاضطلاع بدورها لمساعدة الموظفات على مواصلة أداء مهامهن على أكمل وجه وتعزيز الولاء الوظيفي وتوطيد جسور التواصل والتعاون بين الموظفات لتبقى موظفات الهيئة مثالاً يحتذى في العمل الوطني الفعال وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الهيئة العالمية وريادتها في كافة المجالات.

وأكدت المهندسة أمل كوشك نائب الرئيس التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفات الهيئة نجحن في ترك بصمتهن وأثبتن أن المرأة شريك مؤثر وعنصر حاسم من عناصر التنمية.

وقالت «أدركت الهيئة مبكراً أهمية توفير جميع المقومات لتمكين موظفاتها من إحداث تأثير إيجابي مستدام وكانت من الجهات الحكومية الرائدة في دبي في مجال إشراك المرأة في اتخاذ القرار ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها.

وذكرت انه على ضوء الإحصاءات التي تشير إلى أن المرأة تمثل حالياً ما نسبته 32% من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة بشكل عام مقارنةً بنسبة 22% في قطاعات الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز لا تتوانى الهيئة عن إتاحة الفرص الملائمة وتذليل العقبات لتعزيز التوازن بين الجنسين في إطار التحول العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة. كما تلتزم الهيئة بالبناء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة ورافد محوري للمكانة المرموقة التي تتمتع بها الهيئة على مستوى العالم».

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يدعم مركز الابتكار ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مساعي الهيئة لاستثمار الابتكار في تعزيز التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويعكس المركز جهود الإدارة العليا في الهيئة لصقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وتعزيز القدرات الوطنية فضلاً عن تعزيز الوعي حول الطاقة المستدامة.

وأضافت» وتسهم الموظفات الإماراتيات العاملات في مركز الابتكار في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة وترسيخ جهودها في مجال تمكين المجتمع عن طريق المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاعات التنموية.

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