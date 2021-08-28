سفارة الإمارات في كوبنهاغن تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى مملكة الدنمارك أول من أمس احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية حضرتها شخصيات نسائية متميزة من المجتمع الدنماركي.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» ووجهت السفيرة فاطمة خميس المزروعي كلمة رحبت فيها بالضيوف، وقدمت خالص الشكر وعظيم الامتنان لرائدة العمل النسائي في الدولة، «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت سباقة وبدعم وتشجيع من الوالد المؤسس، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في بذل الجهود المستمرة لدعم المرأة والنهوض بها لتكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تنمية المجتمع وازدهاره على مدى السنين الخمسين الماضية، ومساهماً رئيساً في نهضته وتقدمه في الخمسين عاماً المقبلة.

وعرضت السفيرة نبذة تعريفية عن مسيرة دعم وتمكين المرأة منذ قيام الاتحاد وإنجازات «بنات زايد» في مختلف الميادين وأمثلة عن الكفاءات والقيادات النسائية النخبوية في الإمارات، كما تم التعريف بيوم المرأة وسبب الاحتفال به واختيار يوم الثامن والعشرين أغسطس ليتزامن مع تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي العام، البداية الحقيقية لانطلاق مسيرة دعم وتمكين المرأة في الإمارات.

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