راشد بن حميد: يوم مُطرّز بالفخر

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يوم المرأة الإماراتية مُطرز بالفخر حيث تعيش حالياً أفضل مراحل التمكين بعد أن حققت إنجازات عظيمة في جميع المجالات، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، ومعبراً عن اعتزازه بعطاء المرأة التي تسعى لترك بصمات واضحة في النشاط الرياضي، بعد أن أثبتت كفاءتها في جميع المجالات.

وقال رئيس اتحاد الكرة إن المرأة الإماراتية حظيت برعاية غير محدودة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها «طيب الله ثراه»، وإن هذه الرعاية متواصلة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كما أن «الإماراتية» تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بإطلاق شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، يبرهن على قدرة الإماراتية على المشاركة الواسعة في الخمسين سنة المقبلة، بعد أن أثبتت جدارتها في الخمسين سنة الماضية، ولا يسعنا إلا أن نهنئ أم الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، ونثمن دعمها الكبير الذي أوصل المرأة الإماراتية إلى أعلى المراتب، وجعلها شريكاً أساسياً في جميع الإنجازات التي حققتها الدولة»، وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن تقديره للدعم الذي تقدمه سموها للمرأة وتحفيزها على التعلم والعمل والمشاركة في النهضة الكبيرة التي تحققها الإمارات في جميع المجالات.

وجدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي تهنئته «للإماراتية» بيومها المطرز بالإنجازات والفخر، مشيداً بعطاء المرأة التي تعمل في خط الدفاع الأول، مؤكداً أنها أثبتت شجاعة فائقة في وقت الجائحة وكانت ومازالت سنداً قوياً لمجتمعها، حيث تعمل ليلا ونهاراً من أجل سلامة الجميع، كما هنأ المرأة الرياضية التي تعمل بطاقة لا تنضب من أجل رفعة الإمارات وتمثيلها في المحافل القارية والدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز