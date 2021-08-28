ميثاء بنت محمد.. ملهمة الرياضيات وفخر الإمارات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

باتت مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في دورة الألعاب الأولمبية 2008 ببكين، في لعبة التايكواندو وزن 67 كغم، من العلامات الفارقة في مسيرة رياضة المرأة الإماراتية، ويتم استذكارها بمزيد من الفخر، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل في تاريخ مشاركات المرأة الخليجية في الأولمبياد، فضلاً عن كونها ملهمة لبنات الإمارات في الطموح الرياضي وبلوغ التتويج في مختلف المحافل الرياضية بوصفها رياضية شاملة، فهي تمارس التايكواندو والكاراتيه مع الجوجيتسو، ونجحت في قيادة فريق الإمارات للبولو والفوز بعدة بطولات، وهو أحد أبرز أنشطتها الرياضية في الفترة الأخيرة.

إنجازات

وجاءت مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دورة الألعاب الأولمبية 2008 ببكين، بعد سجل حافل من الإنجازات بوصفها رئيسة المنتخب الوطني للألعاب القتالية، وسجل من البطولات في التايكواندو، وإنجازات في الكاراتيه والكيك بوكسينغ للسيدات.

ومن أبرز إنجازاتها تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الدولة خلال السنوات التي استبقت مشاركتها في أولمبياد بكين، في بطولات الكاراتيه التي أقيمت للسيدات في الدولة منذ عام 2000 وحتى 2006 على مستوى القتال (الكوميتيه) الفردي في وزن +60 كغم والوزن المفتوح والقتال الجماعي و(الكاتا) الفردي والجماعي، والمركز الأول والميدالية الذهبية في جميع بطولات دول مجلس التعاون التي أقيمت من عام 2003 وحتى عام 2006 من خلال قيادتها للمنتخب الوطني الإماراتي للسيدات في الكوميتيه (القتال) الفردي في وزن +60 كغم والوزن المفتوح والقتال الجماعي والكاتا الجماعي.

تميز.

إنجازات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لم تقتصر على منصات التميز داخل دولة الإمارات فحسب، بل كانت بطلة عربية يشار لها بالبنان، حيث توجت بأربع ميداليات في الدورة الرياضية العربية العاشرة في الجزائر عام 2004، وحققت (الميدالية الذهبية) في القتال الفردي في وزن +65 كغم، و(الميدالية الفضية) في قتال الوزن المفتوح و(الميدالية البرونزية) في القتال الجماعي (للفرق) و(الميدالية البرونزية) في الكاتا الجماعي (للفرق)، ونالت شرف تحقيق أول ميدالية ذهبية للإمارات في رياضة الكاراتيه في الدورات العربية.

كما حققت في الدورة الرياضية العربية 11 بمصر 2007، الميدالية الذهبية في مسابقتي الكوميتيه +60 كغم، والبرونزية في كوميتيه الوزن المفتوح.

ذهب آسيا

وعلى المستوى الآسيوي نجحت سموها في قيادة منتخب الإمارات لسيدات الكاراتيه للحصول على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه 2002، وتوجت فيها بميداليتين ذهبيتين في الكوميتيه وزن +60 كغم والوزن المفتوح، كما نالت الميدالية الفضية في القتال الفردي وزن +60 كغم في دورة الألعاب الآسيوية 15 الدوحة عام 2006.

ذهب

وعلى المستوى الأوروبي حققت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم (ذهبيتين) في القتال الفردي وزن +60 كغم والكاتا الجماعي وفضيتين في قتال الوزن المفتوح وفي القتال الجماعي (للفرق) بطولة ألمانيا المفتوحة عام 2005 وفضية في القتال الفردي وزن +60 كغم، وبرونزية في القتال الوزن المفتوح بطولة تركيا المفتوحة عام 2006، وفضية في القتال الفردي وزن +60 كغم بطولة كأس فرنسا عام 2006.

تميز عالمي

وعلى مستوى البطولات العالمية المفتوحة حققت سموها(الميدالية الذهبية) في بطولة مهرجان دبي الدولية عام 2003 في القتال الكوميتيه في الوزن المفتوح، والميدالية الفضية (كاراتيه قتال) بطولة جرادو الدولية في إيطاليا خلال أغسطس 2007.

مشاركة تاريخية

وكانت أول مشاركة نسائية إماراتية في الأولمبياد عبر سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في الكاراتيه، والشيخة لطيفة آل مكتوم في الفروسية، في أولمبياد بكين 2008 بوابة دخول سهلت مشاركة بنات الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير، لتأتي بعدها المشاركة الثنائية أيضاً لبنات الإمارات في أولمبياد لندن 2012 عبر بيلنة بيتلحم وخديجة محمد (رفع أثقال)، ومشاركة رباعية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 عبر الرباعة عائشة البلوشي (رفع الأثقال)، وبيلنة بيتلحم، وعلياء سعيد (ألعاب القوى)، بجانب السباحة ندى البدواوي أول سباحة إماراتية على الإطلاق تشارك في هذا الحدث الرياضي الأضخم على مستوى العالم.

وبذا تكون مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دورة الألعاب الأولمبية 2008 ببكين في لعبة التايكواندو وزن 67 كغم، قد ألهمت الكثيرات من فتيات الإمارات في السير على خطاها.

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