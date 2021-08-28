أمل المهيري.. مبادرات مبتكرة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تتميز أمل ماجد المهيري المدير العام لشركة «9714» للفعاليات الرياضية بأنها أول إماراتية تؤسس وتدير شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية بدبي، وهي تحرص على تقديم مبادرات مبتكرة تتناسب مع جودة الحياة في دبي.

وقام مجلس دبي الرياضي بتكريم أمل المهيري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأشاد سعيد حارب بدور أمل المهيري في دخول عالم تنظيم الفعاليات الرياضية والاستثمار فيه ويتم تنظيمها في أهم المناطق السياحية والرياضية في الإمارة، حيث يعد الاستثمار في القطاع الرياضي مجالاً جديداً وواعداً في الحركة الاقتصادية والرياضية ونموذجاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في نشر وتطوير الرياضة المجتمعية والتنافسية.

ومنح حارب درع مجلس دبي الرياضي وشهادة تقدير إلى المهيري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وتقديراً لجهودها في دخول هذا المجال الحيوي والمهم لنشر ممارسة الرياضة وتطويرها واستقطاب مختلف فئات المجتمع للمشاركة في فعالياتها المتنوعة.

وتقدمت أمل المهيري بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على مبادرته بتقديرها وعلى دعمه الدائم والكبير لعملها وللفعاليات الرياضية التي نظمتها والتي ستقوم بتنظيمها خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون مجلس دبي الرياضي داعماً بالأفكار والتسهيلات والنواحي التنظيمية لإنجاح جميع الفعاليات الرياضية التي تخطط لتنظيمها في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي يحرص في كل عام على تكريم امرأة إماراتية متميزة في المجال الرياضي والمجالات الداعمة للرياضة تقديراً ليوم المرأة الإماراتية التي تقوم بأدوار كبيرة في الوطن.

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