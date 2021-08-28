جواهر السويدي: طموحات لا تنضب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

هنأت جواهر عبد العزيز السويدي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين ،«أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأكدت أن شعار العام الحالي «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، جاء معبراً عن طموحات المرأة التي لاتنضب.



وقالت: النجاحات التي تحصدها المرأة الإماراتية ثمرة ما تسخّره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لها، حتى أصبحت قصة المرأة الإماراتية مصدر إلهام للعالم بأجمعه.

واعتبرت السويدي أن هذا العام مميز كونه يتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، وهو ما يفرض علينا مواصلة دعم مسيرة المرأة الإماراتية، وتحفيزها لتحقيق المزيد من الإنجازات وإبراز الصورة المشرقة لها بالسير على الإنجازات التي حققتها طوال العقود الخمسة الماضية على أرض الإبداع والتفوق.

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