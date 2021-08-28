عبد الله الجنيبي: رسالة تنمية شاملة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

قال عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين إن يوم المرأة الإماراتية، أصبح رسالة تنمية شاملة، نعاصرها تحت ظل القيادة الرشيدة، إذ أولت للمرأة أهمية خاصة، وساهمت في جعلها ذات دور أساسي في التنمية.

وأضاف: باسم الرابطة وأعضاء مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُحتفى به في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، بالتزامن مع تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي يمضي بقيادة وتوجيهات سموها، في دعم المرأة الإماراتية وخدمتها في جميع نواحي الحياة، وفي مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الجنيبي حرص رابطة المحترفين، على دعم المرأة الإماراتية من خلال جعلها شريكاً في النجاحات التي تحققها على مدار السنوات الماضية، وستكون دائماً أبوابها مفتوحة للوقوف مع بنات الوطن.

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