سالم بن هويدن: الإماراتية قدوة في جميع المجالات

المصدر: الذيد - البيان

أكد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أن المرأة الإماراتية هي قدوة وطنية في جميع المجالات، وأنها ساهمت بوعيها وبعلمها وبعملها لتكون في مقدمة الصفوف، ناجحة ومساهمة في بناء الوطن، وتقف على منصات التتويج في المحافل العالمية.

وأوضح أن نادي الذيد يفخر في ظل ما ينفذه من برامج وفعاليات واهتمام بالرياضة والثقافة في المجتمع أن يظل ضمن مبادئه وأهدافه الاستراتيجية والتي درج عليها أن يكون من الداعمين للمرأة وخصوصاً في مجال رياضة المرأة، وقد استضاف النادي منافسات عدة متعلقة برياضة المرأة، منها البطولة العربية لرماية السيدات، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والمحاضرات المتعلقة بتوعية الأسرة والمرأة، وهذا نهج يسير عليه النادي في ظل رؤى وتوجيهات حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، الذي لم يدخر جهداً في دعم مسيرة المرأة ورياضة المرأة.

وأوضح في مناسبة الثامن والعشرين من شهر أغسطس أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير متزايد في دولة الإمارات، وأن القيادة الرشيدة عززت من مكانة ودور المرأة منذ بدايات قيام الدولة، كونها شريكاً في مسيرة التنمية.

وقال بن هويدن في بمناسبة يوم المرأة: «إن يوم المرأة يعتبر من المناسبات التي نفتخر بها في دولة الإمارات، خصوصاً وأن المرأة تستحق هذا التكريم والتقدير، فهي أثبتت أنها شريك فاعل ورئيسي في مسيرة العطاء والتنمية، كيف لا وهي التي سجلت إنجازات في مختلف المجالات، وأسهمت في تخريج أجيال واعية».

وأضاف بن هويدن: «يسجل لقيادتنا الرشيدة اهتمامها منذ أمد بعيد بإفساح المجال لإبداعات وعطاءات المرأة، والذي مكنها من تجاوز مرحلة التمكين، وهنا نشيد بجهود ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية، وكذلك جهود حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على دعمها ومتابعتها لكل الأمور التي تدفع المرأة وتشجعها على مزيد من العطاء والابتكار».

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