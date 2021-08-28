هزاع بن زايد: كل الفخر والاعتزاز بما أنجزته المرأة أماً ومربية وعاملة

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بما حققته وتحققه في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم للمرأة والأسرة والمجتمع.

وأضاف سموه: كل الفخر والاعتزاز بما أنجزته المرأة في مختلف المجالات، أماً ومربية وعاملة وشريكة في عملية التنمية.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «كل الفخر والاعتزاز بما أنجزته المرأة في مختلف المجالات أماً ومربية وعاملة وشريكة في عملية التنمية، ومعها تتواصل الإنجازات، وننظر إلى المستقبل بإيجابية وثقة، مهنئين أم الإمارات لما حققته وتحققه في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم للمرأة والأسرة والمجتمع».

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