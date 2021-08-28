منصور بن زايد: تحية للشيخة فاطمة لدورها في بناء الوطن وتمكين المرأة

المصدر: (دبي - البيان)

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تقديراً لدورها في بناء الوطن وتمكين المرأة.

وقال سموه: التحية لجميع نساء بلادي المتهيئات بقوة للانتقال بالدولة لمرحلة الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولتنا. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «في يوم المرأة الإماراتية أرفع أسمى آيات التهاني لأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك، تقديراً لدورها الرائد في بناء الوطن، وتمكين المرأة الإماراتية.. والتحية لجميع نساء بلادي المتهيئات بقوة للانتقال بالدولة لمرحلة الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولتنا».

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