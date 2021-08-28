قائد عام شرطة الشارقة: المرأة الإماراتية ضربت أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أهمية دور المرأة في المجال الشرطي والأمني كونها عنصراً رئيسياً في تطوير المنظومة الأمنية التي تسعى إلى تحقيقها الإمارات وما لها من إسهامات تعكس الحس الأمني والمسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية ضربت أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والسعي نحو الازدهار والتقدم، ولاسيما في المجال الأمنــي، حيث باتت تتبوأ أرفع المناصب القيادية، والميدانية، التشريعية، والبحثية، التي تخدم كافة مجالات العمل الشرطي‏، وأثبتت القدرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الشرطي، فحققت إنجازات وأظهرت كفاءات كبيرة في أداء المهام، في شتى الميادين.

وأكد أن المرأة الإماراتية تحظى في شرطة الشارقة بثقة واهتمام ودعم لا محدود، ونحن نؤكد أننا ماضون في الدعم وتوفير ‏كافة ‏الإمكانيات التي تعزز من أدائها في العمل، وتحفيزها على الإبداع في مختلف الميادين، حتى ‏نجعل منها من المتميزات القادرات على تقديم ‏الأفضل في خدمة الوطن ورفعته.‏

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