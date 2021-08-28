حمدان بن زايد: نهنئ الشيخة فاطمة على نجاح وتميز ابنة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على ما وصلت إليه ابنة الإمارات من نجاح وتميز داخل الوطن وخارجه.

وأضاف سموه: المرأة الإماراتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «مناسبة وطنية هامة نوجه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لأم الإمارات على ما وصلت إليه ابنة الإمارات من نجاح وتميز داخل الوطن وخارجه، المرأة الإماراتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نسعد بدورها وإسهاماتها المتميزة في مسيرة بناء الوطن ونهضته وتطوره».

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