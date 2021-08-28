خليفة بن طحنون: أمهات الشهداء رمز للعز والإرادة والتضحية

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي إن المرأة الإماراتية سطرت أروع قصص النجاح والإنجاز في العديد من المجالات، وتمكنت من خوض غمار تجارب متميزة أثبتت من خلالها أنها شريك حقيقي ومؤثر في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها دولة الإمارات.

على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وأكد في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» أن كل إنجازات المرأة ومكتسباتها في دولة الإمارات ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الدعم المباشر والمتواصل من (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي ساهمت في توجيهها والارتقاء بمكانتها في المجتمع وألهمتها لتحقيق النجاح تلو النجاح والإنجاز تلو الإنجاز.

عطاء

وقال «في يوم المرأة الإماراتية لا بد من أن نستذكر أمهات شهداء الوطن الأبرار وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم اللواتي سطرن أروع أمثلة التضحية والعطاء والصبر في خدمة الوطن وقدمن فلذات قلوبهن في سبيل مجد الوطن ورفعته وكرامته».

وأضاف «هن يمثلن رمزاً من رموز العز والإرادة ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة البناء، ليرفدن الوطن بالرجال الأبطال المنتمين للوطن وقيادته والقادرين على مواصلة رحلة البناء والعطاء والتضحية والعطاء بشموخ ورفعة».

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أنه وبالرغم من البصمة الواضحة التي تركتها المرأة الإماراتية في قطاعات كثيرة مثل الصحة والتعليم والهندسة والإدارة والدبلوماسية وغيرها، إلا أن دورها الأبرز والأهم كان على الدوام في نجاحها وتميزها في بناء الأجيال.

وأشاد بالدعم المتواصل من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لقضايا المرأة كافة، مؤكداً أن اختيار سموها شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس الدور الحيوي والمهم الذي سيكون منوطاً بالمرأة في رحلتنا المباركة نحو مئوية الدولة.

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