مكتوم بن محمد : نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات المشرّفة في كافة المجالات

المصدر: (دبي - البيان)

ثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن تكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» عاماً المقبلة.

وأضاف سموه نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات المشرقة في المجالات كافة. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات المشرّفة في كافة المجالات، وبمسيرة خمسين عاماً من الدعم والتمكين لها في ظل الاتحاد وقيادته، ونشكر دعم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك اللامحدود للمرأة، ونثمّن رؤيتها بأن تكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» عاماً المقبلة».

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