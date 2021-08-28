سلطان بن طحنون يشيد بدور بنات الإمارات في خط الدفاع الأول

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بدور المرأة الإماراتية في دعم الجهود الحكومية لمكافحة جائحة «كوفيد 19». وقال في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن المرأة في دولة الإمارات قدّمت أروع الأمثلة في العمل والعطاء والإخلاص لأجل سلامة الوطن وصحة المجتمع وحماية السكان.



منذ بداية الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.



وأضاف إن بنات الإمارات البطلات في خط الدفاع الأول خُضن معركة مواجهة الوباء جنباً إلى جنب مع إخوانهن الرجال لحماية الجميع، وكن سباقات في دعم جهود مكافحة الوباء في شتى مواقع العمل الوطني.

وتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام للاحتفال به، مشيراً إلى أن الاحتفاء هذا العام يتميز كونه يأتي متزامناً مع الاستعدادات للاحتفالات بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولتنا الغالية على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب ثراه، الذي كان نصيراً للمرأة وداعماً لها في جميع المجالات.

وثمّن الدور الحيوي للمرأة الإماراتية، وقال «إن جهودكن محل فخرٍ واعتزازٍ لنا وخير مثال على التزامنا بقيمنا الأصيلة في حماية بلادنا ومجتمعنا». وقال في الختام: «إن الجائحة العالمية فرضت علينا تحدياتٍ غير مسبوقة كان لها أثر كبير على العالم أجمع، ولكننا في دولة الإمارات نتّجه نحو التعافي من آثارها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وبالقدرة العالية للمرأة الإماراتية في التعامل مع جائحة كورونا».

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